任正非：永不忌恨美國，華為堅持自強開放的道路不變

中美關係持續緊張，華為晶片斷供已正式生效，面對美國的打壓，華為創始人任正非一則「永遠不會忌恨美國、向敵人學習」的言論引發關注。

華為心聲社區9月27日發佈了任正非7月底在復旦大學、上海交大、東南大學、南京大學座談時的發言紀要，主題為——若果有人擰熄了燈塔，我們怎麼航行？

任正非在談話中開篇就提問，華為為什麼要搞基礎研究？因為信息技術的發展速度太快了，傳統的產學研模式趕不上市場需求的發展速度，不過華為的基礎理論的研究大多數是在應用理論的範疇，只有少量的走在世界前面，並且圍繞商業目的，比較貼近近期的實用化。

同時，高校的明燈照耀着產業，大學老師的純研究看得遠、鑽得深，而華為的研究實用度強，彼此之間的合作可以帶來方向，照亮華為。

任正非指出，華為與大學的合作是無私的，在全世界都遵循美國的拜杜法案的精神，基礎研究的合作成果歸學校。

任正非在上海交通大學出席座談會。（網上圖片）

談及與美國的關係，任正非表示，華為也曾想在突進無人區後做些貢獻，也想點燃5G這個燈塔，但剛剛擦燃火柴，美國就一個大棒打下來，把華為打昏了，開始還以為華為合規系統出了什麼問題，在反思，結果第二棒、第三棒、第四棒……打下來，才明白美國的一些政治家希望華為死。

任正非強調，無論怎樣，永遠不會忌恨美國，那只是一部分政治家的衝動，不代表美國企業、美國學校、美國社會。華為仍然要堅持自強、開放的道路不變。你要真正強大起來，就要向一切人學習，包括自己的敵人。

任正非還透露，華為過去的理論基地選在美國，十幾年前加大了對英國和歐洲的投入，後來又增加了日本、俄羅斯的投入。美國將華為納入實體清單後，就把對美國的投資轉移到俄羅斯，加大了俄羅斯的投入，擴大了俄羅斯的科學家隊伍，提升了俄羅斯科學家的工資。

9月15日，是美國對華為開始實施全面「斷供」的第一天。9月17日下午，任正非到訪中國科學院，與中國科學院院長、黨組書記白春禮等舉行了座談交流會，就基礎研究及關鍵技術發展進行了探討。

在華為被斷供後，不僅華為官方動作頻頻，中共領導人習近平也召開會議強調，關鍵核心技術須牢牢掌握在自己手中。

9月14日至15日，中共中央政治局常委、國務院副總理韓正到湖北省武漢市調研，並視察了華為武漢基地。

韓正在調查時要求，要加大新技術、新產品商業化應用力度，提升產業集成水平，集中力量攻克「卡脖子技術」，增強關鍵基礎材料自主保障能力。

自「中國製造2025」被視為中美貿易戰的導火索後，這一曾經年年出現在中國政府工作報吿裏的詞彙便火速消失在中國官方的話語體系中。

香港01曾在《華為斷供風波：中共不再避諱「中國製造2025」？》一文中指出，在中美徹底撕破臉的情況下，無論是以構建國內大循環而要完善產業鏈鏈也好，還是僅僅解中國高科技企業供應燃眉之急的一次科研攻堅運動，製造業與核心技術的科研攻關已經被中共在明面上從高層案頭貫通到執行環節。即使不再有「中國製造2025」這個名詞，但眼下，一場中國製造業產業鏈尤其是高端產業鏈的發展正迎來一股熱潮。