十一國慶｜人民日報海外版：民進黨阻撓台灣歌手「登陸」太癲狂

十一國慶將至，官媒央視將舉辦國慶晚會，台灣藝人包括歐陽娜娜與張韶涵將現身晚會表演節目。對此，台灣陸委會26日（上周六）呼籲，台人不應參加「十一」相關活動，並表示倘有涉及違反兩岸條例相關規定，將依法查處。 官媒《人民日報》海外版29日（周二）發表評論文章表示，民進黨將「綠色恐怖」層層加碼，動輒面目猙獰地以所謂「違法」指控搞威脅恫嚇，企圖用高壓統治在台灣社會製造寒蟬效應。

歐陽娜娜與張韶涵將在央視國慶晚會上登台表演（點圖放大）：

文章題為《阻撓歌手「登陸」，民進黨太癲狂》，提及台灣藝人周杰倫早就說過，「我是中國人，這事有什麼好討論的？我在台灣出生長大，我也是台灣人。」文章稱，台灣和大陸同屬一個中國，愛祖國、愛台灣，原本就不是選擇題，完全可以和諧兼容。綠營偏用心險惡地屢屢挑撥生事、製造對立，見不得別人說大陸半句好話，更不容台灣民眾認祖歸宗。

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文章稱，民進黨2016年再次上台以來，將「綠色恐怖」層層加碼，動輒面目猙獰地以所謂「違法」指控搞威脅恫嚇，企圖用高壓統治在台灣社會製造寒蟬效應。從拒不承認「九二共識」致使兩岸官方協商機制中斷，到竭力阻撓兩岸民間正常交流，巧立名目、炮製惡法，民進黨幾欲瘋魔。

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文章最後稱，民進黨當局為遂行政治私利窮形盡相，只會愈發被看破手腳失盡人心。而那些承載兩岸期許的歌聲，卻必將傳唱不絕。