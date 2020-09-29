黃奇帆：新基建為數字時代中國奠定基礎　助推GDP走向全球領先

前重慶市長黃奇帆日前出席《新基建新經濟高峰論壇》時，發表題為《新基建、新經濟、新文明》的主題演講。 黃奇帆認為，新基建為數字時代中國的產業創新、制度創新奠定基礎，大量新的產業形態、商業模式將不斷湧現，社會治理的效率不斷提升，數字時代的財富效應將助推中國GDP走向全球領先，並進一步推進中國引領數字革命。

以下為黃奇帆演講全文：

2020年從經濟和社會發展的角度，一定是人類歷史上值得銘記的一年。工業時代歷經百年形成的全球經濟體系、治理體系，因為新冠疫情造成的困難而加速了變革，並把2020變成了人類從工業文明到數字文明演化的一個重要分水嶺。歷史上文明的更迭，往往與科學技術革命有密不可分的關係，並由此引發經濟社會矛盾的全面爆發，從而導致人類社會治理體系的革命。以往歷次文明更迭所引發的矛盾，大多是以戰爭的形式解決，這使得人類文明總是在破壞中創造、在倒退中前進。向數字文明的進步有望打破這一歷史前進的方式，以一種更加先進的社會巨變模式代替戰爭那種不文明的方式。席捲全球的新冠疫情，使得這種巨變提前到來，疫情後全球經濟的重塑力度不亞於一場世界大戰，人類文明正在呼喚數字經濟時代的新社會秩序。

黃奇帆認為疫情後全球經濟的重塑力度不亞於一場世界大戰，人類文明正在呼喚數字經濟時代的新社會秩序。（中新社）

面對這場異常嚴峻的競爭，中國政府提出了加速新型基礎設施建設的發展戰略，並大力推進數據要素市場化配置、推動企業上雲用數賦智。這是中國在應對這場大變革時，從容自信地布局，我們正在以一種順應歷史潮流的方式，科學地參與並開始主導這一輪全球數字經濟、社會秩序的重構。

新基建就是支撐數字經濟、數字社會治理的各種基礎設施，它代表着人類文明的未來。建設這些基礎設施無比重要，就像是高速公路、高速鐵路、訊息高速公路一樣，構建一個具有競爭力的數字社會，必須要有先進的數字基礎設施。但是，新型基礎設施到底包含哪些內容？該如何建設這些基礎設施？這些基礎設施又會帶來經濟社會發展的哪些新機會？在這裏，我想就新基建的經濟社會內涵以及如何更好地建設好數字社會的基礎設施談一點個人的看法。

新基建是數字生產力與生產關係匹配的產物，是支撐數字經濟循環的基礎

在經濟學家看來，任何基礎設施的代際革命，都是因為社會生產力發展到了一定領先程度，社會生產關係與之不能匹配的結果。以互聯網、大數據、人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的數字生產力，在過去幾十年時間裏得到了長足發展，並正在逐漸成為世界經濟社會秩序的主宰力量。但是，現有的基礎生產關係還是在工業時代形成的，用以匹配分工協作的工業生產模式，它並不能滿足數字生產力對於信用、效率、創新等方面的要求，從而開始阻礙先進生產力的發展。要想釋放數字生產力所蘊含的巨大能量，就必須要大膽變革生產關係。

黃奇帆稱，以互聯網、大數據、人工智能、雲計算、區塊鏈等為代表的數字生產力，在過去幾十年時間裏得到了長足發展，並正在逐漸成為世界經濟社會秩序的主宰力量。（中新社）

新基建就是在為全面重塑生產關係、釋放數字生產力奠定基礎。無論是訊息基礎設施，還是融合基礎設施、創新基礎設施，都是在力圖重塑一個更加適合數字經濟發展需要的經濟社會基礎環境，為數據要素全面融入經濟社會的方方面面提供便利，從而構建一個全新的智慧社會。中國正在構建經濟發展的雙循環新發展格局，新基建成為了其中的關鍵，借助新基建中國正在全國各地建設一個又一個更適合數字經濟發展的營商環境，為全球企業提供更好的數字化經營平台，從而帶動全球經濟復甦和轉型。

要充分認識投資新基建與投資傳統基建的差異，創新新基建投資模式

毫無疑問，投資新基建會帶動未來幾年中國高水平的投資。所謂高水平要體現在投資模式的創新、投資綜合效益的增加、投資效率的提升等多個方面。與投資傳統基建相比，投資新基建有以下幾方面不同。

首先，從投資主體看，老基建一般由政府投資，有的項目雖然採用PPP模式，但往往還需要政府兜底；新基建投資往往不需要政府兜底，而是要充分發揮各類新基建的靈活性，由市場主體根據政策引導自主投資，自負盈虧。比如中國的通訊基礎設施是由幾大電訊企業以及鐵塔公司在投，通過政策引導，還可以有民營企業參與物聯網、工業互聯網、甚至是衛星互聯網等基礎設施的投資。多樣化的投資主體才能充分體現新基建的創新性，並提高投資效率。

其次，從投資回收期看，老基建投資大、回收慢，一條100公里的高速鐵路投資規模至少150億元，其回收期一般要三十年；新基建投資規模大小不一，但因為是市場主導，投資主體對投資效率要求較高，因此總的來說回報期會相對較短。

最後，從投資的經濟社會效益看，老基建投資形成了若干交通樞紐，奠定了城市經濟這一人類偉大發明的發展基礎；新基建投資則奠定了人類數字文明的發展基礎，不僅本身形成了規模龐大的數字經濟產業，還將顛覆傳統產業、使之走向數字化，從而產生不可估量的投資疊加效應、乘數效應。

新基建將助推數字經濟產業化，形成萬億級自成體系的數字化平台

新基建涉及的訊息基礎設施如5G網絡、大數據、人工智能、物聯網、雲計算、區塊鏈等本身將帶來天量投資。根據工信部有關機構測算，2018年我國訊息通訊產業（具體包括電子訊息製造業、電訊業、軟件和訊息技術服務業、互聯網行業等）規模達到6.4萬億元，在GDP中佔比達7.1%。預計2020-2025年期間，我國5G商用將直接帶動經濟總產出10.6萬億元，直接創造經濟增加值3.3萬億元。其中5G基站將會有500-600萬座，每座20萬元，投資規模也將達到萬億。再如，各地正在興建的數據處理中心，去年全世界在建大型數據處理中心180個。一般10萬台服務器規模以上的數據處理中心算是一個大型的數據處理中心，那麼全世界就有1800多萬台服務器在安裝建設中。中國今後五年將會增加1000萬台服務器。這1000萬台服務器連帶機房、電力等設施建設至少將帶動投資1萬億。再如物聯網，預計未來5年將至少有30-50億終端聯網，形成萬物互聯，將帶來投資規模也會達2-3萬億。人工智能、區塊鏈等也將是萬億級的。

黃奇帆稱，預計在2020年至2025年期間，中國5G商用將直接帶動經濟總產出10.6萬億元，直接創造經濟增加值3.3萬億元。（中新社）

更為重要的是，大數據、雲計算、人工智能、區塊鏈跟網絡（互聯網、移動互聯網、物聯網）五位一體將形成數字化平台的有機體系，共同生成在5G基礎上，成為一個類似於人的智能生命體。如果將這種數字化平台用人來類比：互聯網、移動互聯網以及物聯網就像人類的神經系統，大數據就像人體內的五髒六腑、皮膚以及器官，雲計算相當於人體的脊梁。沒有網絡，五髒六腑與和脊梁就無法相互協同；沒有雲計算，五髒六腑無法掛架；而沒有大數據，雲計算就是行屍走肉、空心骷髏。有了神經系統、脊梁、五髒六腑、皮膚和器官之後，加上相當於靈魂的人工智能——人的大腦和神經末梢系統，基礎的「大智移雲」平台就已經成型了。而區塊鏈技術，就像人類不可篡改的分布式基因，經過更先進的「基因改造技術」，從基礎層面大幅度的提升大腦反應速度、骨骼健壯程度、四肢操控靈活性。互聯網數字化平台在區塊鏈技術的幫助下，基礎功能和應用將得到顛覆性改造，從而對經濟社會產生更強大的推動力。

新基建將助推傳統產業數字化，形成具有顛覆意義的產業互聯網

顛覆性是指數字化平台跟傳統產業或經濟形態結合就會產生顛覆性改造作用：比如，跟城市結合就形成智慧城市，跟工業製造結合就形成工業製造4.0，跟物流結合當然就是智慧物流，跟金融結合就是我們說的金融科技，它可以顛覆各個傳統產業，推動傳統產業數字化，特別是將形成具有顛覆意義的產業互聯網。

所謂產業互聯網，即利用數字技術，把產業各要素、各環節全部數字化網絡化，推動業務流程、生產方式重組變革，進而形成新的產業協作、資源配置和價值創造體系。與消費互聯網相比，產業互聯網有明顯的區別。比如，產業互聯網是產業鏈集群中多方協作共贏，消費互聯網是贏者通吃；產業互聯網的價值鏈更複雜、鏈條更長，消費互聯網集中度較高；產業互聯網的盈利模式是為產業創造價值、提高效率、節省開支，消費互聯網盈利通常先燒錢補貼再通過規模經濟或增值業務賺錢。

構建產業互聯網是產業價值鏈重塑的過程，產業鏈上的每一個環節都需要做數字化升級，產業生態不再只是傳統意義上把原材料變成產品，還要加工「數據」要素、把數據變成產品的一部分，並進而通過數據產品和服務拓展產業鏈的價值空間。在發展產業互聯網的過程中，傳統產業要進行大膽的變革，敢於拋棄落後的商業模式，對組織架構、組織能力進行升級迭代，提高組織內部協同效率，更好更快地為數字化轉型服務。

福建返鄉青年利用電商平台直播「帶貨」銷售竹席。（中新社）

產業互聯網是一片藍色的海洋，它的市場空間有多大呢？有關材料分析，全球目前有60餘個萬億美元級的產業集群，可與數字化結合，實現數字化轉型。根據測算，僅在航空、電力、醫療保健、鐵路、油氣這五個領域如果引入數字化支持，假設只提高1%的效率，那麼在未來15年中預計可節約近3000億美元，平均每年約200億美元。如果說中國的消費互聯網市場目前只能夠容納幾家萬億元級的企業，那麼在產業互聯網領域有可能容納幾十家、上百家同等規模的創新企業。這是一個巨大的藍海，今後的高價值公司很大可能主要產生於產業互聯網系統。

用基於新基建的科技創新、產業創新、制度創新，推進中國引領第四次工業革命—數字革命

到目前為止，人類社會經歷了三次工業革命，目前正在興起第四次工業革命，也可以稱為數字革命。前兩次工業革命，中國都錯過了，第三次中國趕上了，但只是參與而已。面對第四次工業革命，中國不僅僅是要參與，也要成為引領國之一。

2010年前後，科技革命呈現出新特徵，一些領域出現新突破，有人將之稱為「第四次工業革命」，或者是數字革命。在這個階段，中國的創新能力也發生了新的飛躍。2009年，華為開始布局5G領域的研發和投資，隨後的突破奠定了中國在5G領域領先全球的地位。而5G正是數字產業化、產業數字化的關鍵技術。2010年，我國首次成為全球第一製造大國，並連續多年居世界第一。但是我們也要清醒地看到，與國際先進水平相比，我們的基礎研究能力有待進一步提升，創新體系仍存在不少短板。在新冠肺炎疫情深度衝擊全球經濟的大背景下，唯有科技、唯有創新才是走出危機、贏得主動的治本之道。加快新基建建設，加快布局一批以大科學裝置和大試驗平台為代表的創新基礎設施，同時輔以科技創新體制改革的深化，將有助於打造基礎研究、區域創新、開放創新和前沿創新深度融合的協同創新體系，有助於進一步激發全社會的創新創造動能。

關鍵技術的創新是繞不過的發展道路，基於新技術的產業創新、制度創新也同等重要。新基建為數字時代中國的產業創新、制度創新奠定了基礎，大量新的產業形態、商業模式將不斷湧現，社會治理的效率不斷提升，數字時代的財富效應將助推中國GDP走向全球領先，並進一步推進中國引領數字革命。

黃奇帆認為，新基建為數字時代中國的產業創新、制度創新奠定了基礎，大量新的產業形態、商業模式將不斷湧現，社會治理的效率不斷提升。（中新社）

8月21日習近平總書記在安徽考察時強調要「深刻把握發展的階段性新特徵新要求，堅持把做實做強做優實體經濟作為主攻方向，一手抓傳統產業轉型升級，一手抓戰略性新興產業發展壯大，推動製造業加速向數字化、網絡化、智能化發展，提高產業鏈供應鏈穩定性和現代化水平。要牢牢把握擴大內需這個戰略基點，努力探索形成新發展格局的有效路徑。要對標世界一流，加強前沿探索和前瞻布局，加大關鍵核心技術攻堅力度。要發揮好改革的突破和先導作用，依靠改革破除發展瓶頸、彙聚發展優勢、增強發展動力」。這段話為中國新基建進一步明確了發展內涵，中國的新基建已經成為改革開放的重要抓手，正在從全方位實現黨中央的戰略布局。但新基建畢竟是一個全新的領域，需要社會各界共同思考、不斷創新，才能真正在訊息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施等幾個方面為中國數字經濟的發展奠定堅實的基礎。

發展新基建要遵循市場規律，避免一哄而上，重在應用，重在規則

新基建投資能否物有所值，取決於供給側和需求側兩方面：一方面，這些新基建項目本身是否有其經濟性？比如雲計算的數據中心能否做到成本足夠低、服務足夠好？功能足夠強？一些地方既不是電力豐裕地區，也不是客戶集中的區域，也沒有有效降低能耗的手段和辦法，這樣的地方也搞數據中心就需要多斟酌了。另一方面，消費者是否普遍有軟件付費意識和習慣，換言之，消費者的有效需求能否形成現實的購買力。據有關材料顯示，中國雲市場的結構與美國存在顯着差別：中國雲市場以IaaS為主，公有雲SaaS佔比僅為33%；而美國雲計算市場以SaaS為主，佔比達到64%。這種差異在很大程度上與消費者軟件使用付費的意識和習慣有關。

新基建投資能否物盡其用，還取決於在此基礎上的產業互聯網的發展水平。與美國相比，我國產業互聯網還處於發展初期。國內消費互聯網在2014以後進入緩慢增長期，實際已經接近天花板，現在漸漸進入拐點了。目前，國內還沒有甚麼產業互聯網企業嶄露頭角。美國科技股前20位的上市公司，7個產業互聯網公司的市值等於美國最大規模二十個上市公司市值的50%。中國還沒出現這個現象。中國企業搞產業互聯網不能再像搞消費互聯網那樣靠燒錢搶入口、靠贏者通吃的競爭手段，而是要注重開放共享、深耕產業鏈供應鏈具體場景，注重各類數據標准和數據接口的互認互聯互通，注重數據這一重要生產要素的產權保護和安全有序流轉。