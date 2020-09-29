火鍋龍頭海底撈香港股價狂升創新高　市值3000億背後卻藏三大風險

2020年以來，連鎖火鍋店龍頭海底撈，股價從年初的32.35港幣，2020年9月18日創下2018年掛牌以來的新高、達60.1港幣，但股價上漲背後有三大不可忽視的風險。

2018年9月26日，連鎖火鍋龍頭「海底撈」在港股正式掛牌上市，每股上市發行價17.8港幣；上市約2年，2020年9月18日，海底撈股價創下掛牌以來歷史新高，達60.1港幣，市值一度突破3185億港幣。

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雖然近期海底撈股價從「6」字頭滑落至「5」字頭，但仍是上市掛牌以來的高點。2020年9月25日，海底撈在港股的收盤價為54港幣，市值達2862億港幣，再度叩關市值3000億港幣門檻。但是，雖然海底撈2020年在股票市場表現亮麗，在這背後不可忽視的是，其未來發展仍有三大風險。

風險一：肺炎疫情災情未停歇，海底撈食安問題又連環爆

首先，2020年初開始蔓延全球的新冠肺炎疫情至今尚未停歇，加上海底撈自己爆出了系列食安事件，海底撈短期內業績要恢復至過往水準，並不容易。

2020年上半年，海底撈營收為97.61億元人民幣，與2019年同期相比，衰退幅度高達16.54%，更是上市以來首見虧損，上半年虧損金額達9.64億元人民幣，主因就是新冠肺炎疫情爆發，導致門市營運受到重大影響。受疫情影響，2020年1月26日，海底撈關閉所有在中國營運的門市，到3月才逐步恢復正常營運，但至今新冠肺炎疫情仍未落幕，勢必影響中國市場在外用餐人流，何時海底撈的營運水準能恢復到過往水平，仍是未知數。

雪上加霜的是，2020年以來海底撈陸續爆出多起食安事件，包括杭州市市場監督管理局公告在一批筷子中檢驗出大腸桿菌、有消費者在濟南海底撈門市用餐時吃到塑膠片等，都讓海底撈的品牌形象蒙上一層陰影。

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風險二：海底撈急速擴張策略不停歇，財務壓力增加

其次，即使2020年整體營運在疫情下承受重大壓力，海底撈擴張的步伐仍不停歇，加重了這個中國火鍋一哥的財務壓力。上半年，海底撈在全球新開業門市達173間，也在中國市場推出91種新菜色，擴張策略對於海底撈想要鞏固市場佔有率和激勵股價，起了一定程度的效果，但公司的財務負擔也因此大幅加重。

根據海底撈2020年中財報，2020上半年，其員工成本為40.74億元人民幣，年成長幅度達11.6%；員工成本佔收入的比重更從2019年上半年的31.2％，成長至2020年上半年的41.7%。而海底撈的財務成本更從2019年上半年的1.02億元人民幣，至2020年上半年已成長至1.83億元人民幣，成長幅度達79.2％，財報中明確指出，「主要由於業務擴張，導致租賃負債的利息增加，以及銀行借款的利息增加。」

風險三：創辦人張勇創始團隊出脫股份又宣布退休計畫，和公司漸脫鉤

最後，令人擔憂的是，向來象徵品牌核心的海底撈創辦人張勇等創始團隊，近期和公司漸漸開始脫鉤。2020年5月，海底撈公司公告，公司法人股東「SP NP Ltd」、「LHY NP Ltd」以每股33.2港幣的價格配售4700萬股股份，佔公司已發行股本0.89%。而這兩間公司的實際持有者就是創辦人張勇和他率領的創始團隊所掌控。

而早在這之前，就已經有消息指出，2020年4月底，張勇透過海底撈公司內部郵件宣布，他將在未來的10至15年之內退休。當創始團隊開始出脫手上股票，創辦人也宣布未來的退休計畫，這些對公司發展前景來說無疑皆是警訊，公司未來的接班人選、營運發展方向等都是未知數。

2018年海底撈在港股風光上市，時隔兩年，如今在新冠肺炎衝擊下，全球餐飲業都大受衝擊，海底撈在此時不採取保守策略，反而持續快速擴張，同時，創辦團隊又在此關鍵時刻出脫手上股份、宣布退休計畫，在在都讓中國火鍋一哥未來的前景堪憂。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：中國火鍋龍頭海底撈股價亮眼、食安卻連環爆！股價大漲背後的三大風險】