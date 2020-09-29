為改善冬季空氣質素　哈爾濱將全市禁售散煤　網民：要燒柴嗎？

據新華社27日報道，為改善冬季空氣質素，黑龍江省哈爾濱市日前提出全面禁止銷售散煤，同時嚴打違規運輸、儲存散煤等行為。

散煤主要指用於炊事、取暖等非工業用途的煤炭。 （網絡圖片）

散煤是相對於工業（發電、冶金、化工、醫藥、建材、供熱等）用途燃煤而言的，主要指用於炊事、取暖等非工業用途的煤炭。

報道指，此次治理時間截至2023年4月20日。根據相關工作方案，哈爾濱市將全面禁止銷售散煤。禁止在禁燃區內銷售散煤；禁燃區外依法獲得煤炭經營資格的市場主體，禁止向禁燃區內銷售散煤，應在經營場所醒目地方張貼通告，向購買者發放宣傳單、告知在禁燃區內禁止燃用散煤。各區、縣（市）市場監督管理部門將加大監管力度，對違規銷售散煤的單位和個人嚴格依法查處。

同時，嚴打違規運輸、儲存散煤。禁燃區內除重點企業原料用煤外，一律禁止儲運散煤。對違規運輸散煤的車輛，由區、縣（市）交通運輸管理部門依法處理；對違規儲存散煤，或者為散煤經營戶提供場地的單位和個人，由區、縣（市）政府有關部門依職責查處。

網民熱議：

「保護環境沒問題，但也希望別忘了那些依靠散煤在大冬天取暖的民眾，該如何保障他們在冬天的取暖及做飯問題也應該一同考慮到，不要簡單地一禁了之！」

「會不會路有凍死骨？」

「冬天不燒煤，是要上山砍柴燒柴嗎？」

「那麼冷，農村怎麼取暖？」

（綜合報道）