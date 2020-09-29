中美台動作頻仍　一文看清蔡英文「520」就職以來三方軍情動向

台海局勢近日不斷升温，美台互動頻繁，解放軍多次軍演，台灣方面亦舉行演習。9月28日，大陸官方發布的消息更顯示，解放軍再在4大海域同步執行軍事任務。 自蔡英文今年5月20日就職新一任台灣總統職務以來，中美台在台海及該海域附近有大量軍事行動，內地微信公眾號「神譏營」整理了這一段時間三方的相關軍事活動，現轉載如下。

除注明為台灣及美國外，其餘皆為中國大陸相關活動：

（9月）

9月29日、30日，每日05時至07時

台灣於台灣東南部外海進行導彈火砲試射，據信為天弓三增程型防空導彈試驗

9月28日至30日，每天08時至18時

黃海南部部分海域

實彈射擊

來源：連雲港海事局

9月28日07時至18時30分

東海部分海域

實彈訓練

來源：浙江海事局

9月28日07時至15時

西沙群島海域

軍事訓練

來源：三沙海事局

9月28日07時至15時

西沙群島海域（具體區域不同）

軍事訓練

來源：三沙海事局

9月28日05時至12時

渤海部分海域

軍事任務

來源：遼寧海事局

解放軍空降兵某部舉行的合成營集群傘降對抗演習，詳情請點擊圖集↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

9月26日

美軍EP-3E及P-8A偵察機抵近中國大陸沿岸，其中EP-3E偵察機刷新抵近最近紀錄，僅有47.81海里

9月25日

中國大陸央視披露，東部戰區第73集團軍某旅在蘇北某訓練場採取紅藍對抗的方式展開城鎮攻防實訓實演

9月24日晚19時40分許

台灣於台灣東南部外海進行導彈火砲試射，據信為天弓三增程型防空導彈試驗

9月24日至25日，每天06時至19時

海南島西部海域

實彈射擊訓練

來源：海南海事局

9月24日

中國大陸軍方披露東部戰區火箭軍某導彈旅實戰化訓練，發射10餘枚東風-11A短程彈道導彈

9月22日00時至24日24時

渤海部分海域

軍事任務

來源：河北海事局

9月21日至23日，每天08時至18時

黃海南部

實彈射擊

來源：連雲港海事局

9月20日

解放軍戰機與美軍EP-3E偵察機E-8C戰場指揮機、台軍IDF戰鬥機在台灣西南部空域同時段現身

台國防部將「戰備規定」中的「第一擊」改稱為「行使自衛反擊權」

9月19日

解放軍空軍發布短視頻《我的名字叫戰神》，顯示轟-6K模擬轟炸關島美軍安德森空軍基地

9月18日

解放軍東部戰區宣布近日組織海空兵力在台灣海峽進行戰備警巡和海空聯合演練

9月17日至10日

美國副國務卿克拉奇（Keith Krach ）訪台，出席李登輝葬禮，為美台斷交以來最高級官員

9月17日08時至18時

東海

軍事演習

來源：浙江海事局

9月16日至28日

解放軍運-8等連續13天進入台灣西南空域，其中18日、 19日每天十餘架次（轟-6 、殲-16 、殲-10 、殲-10 ）跨台海中線

9月16日

台灣否認向美採購水雷、巡航導彈和無人機等7項主要武器系統

9月14日至18日

台灣漢光36號演習「計算機兵棋推演」，模擬解放軍海空突襲下的攻防演練

9月9日、 10日

解放軍蘇-30 、運-8等多型機多架次進入台灣西南空域

9月9日

台灣否認解放軍包圍東沙島

9月8日12時至18時， 9日09時至17時

黃海南部

實彈射擊

來源：連雲港海事局

9月8日至11日，每天06時至18時

黃海北部

實彈射擊

來源：大連海事局

9月7日12時至18時

渤海北部海域

軍事任務

來源：葫蘆島海事局

9月7日

中國大陸央視披露東部戰區第73集團軍某旅組織偵察兵演練泅渡上陸、徒手攀岩、潛伏狙殺、快速索降、定點爆破等多個實戰課目

9月6日

美國海軍「日耳曼城」號（LSD 42 ）兩棲船塢登陸艦和「新奧爾良」號兩棲船塢運輸艦（LPD 18 ）在南海開展航行訓練

9月2日至4日，每天08時至19時

黃海南部

實彈射擊

來源：連雲港海事局

▼ 解放軍第73集團軍巷戰演練現場，詳情請點圖放大：

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（8月）

8月31日

美國在台協會（AIT ）揭秘文檔，重申對台「六項保證」

台國防部發布2020年《中共軍力報告書》，稱「解放軍尚未具備全面犯台的正規作戰能力」

8月29日至9月3日

黃海中部

軍事演習

來源：連雲港海事局

8月29日至9月3日

黃海中部（具體區域不同）

軍事演習

來源：連雲港海事局

8月28日16時至9月4日16時

渤海海峽黃海北部

軍事任務

來源：大連海事局

8月28日11時至18時

渤海、渤海海峽

軍事任務

來源：大連海事局

8月27日08時至30日18時

東海

實際使用武器訓練

來源：浙江海事局

8月26日

解放軍從青海方向發射東風-26B彈道導彈，從浙江方向發射東風-21D彈道導彈，同時擊中南海預定目標，據稱共計發生4枚中程導彈

8月25日

美軍U-2高空偵察機被指擅闖解放軍北部戰區實彈演習禁飛區

美國陸軍「挑戰者650」偵察機現身南中國海海域上空

8月25日至27日，每天08時至18時

黃海南部

實彈射擊

來源：連雲港海事局

8月24日00時至29日24時

海南島東南部海域

軍事訓練活動

來源：海南海事局

8月24日00時至29日24時

南海，粵東海域

軍事訓練

來源：廣東海事局

8月24日08時至25日18時

渤海、渤海海峽

軍事任務

來源；大連海事局

8月24日00時至30日24時

渤海部分海域

實彈射擊活動

來源：唐山海事局

8月22日12時至26日12時

黃海青島至連雲港以東海域

重大軍事活動

來源：青島海事局

8月21日16時至28日16時

渤海海峽黃海北部

軍事任務

來源：大連海事局

8月18日

美軍第七艦隊「馬斯廷號」導彈驅逐艦由北向南穿行台灣海峽

8月17日12時至21日18時

黃海、青島靈山島以東海域

重大軍事活動

來源：青島海事局

8月16日至17日，每天06時至12時

舟山海區岱山水道以北水域

實彈射擊訓練

來源：浙江海事局

8月14日16時至21日16時

渤海海峽、黃海北部

軍事任務

來源：大連海事局

8月14日至15日，每天06時至12時

台州白沙島附近海域

實彈射擊訓練

來源：浙江海事局

8月14日

台灣陸委會警告大陸切勿輕舉妄動，任何恫嚇武力行動，勢將遭到堅決反對

8月13日

解放軍東部戰區多軍種多方向成體系出動兵力，在台灣海峽及南北兩端連續組織實戰化演練

台灣行政院通過明年度預算案，整體國防開支創新高，達新台幣4534億元，按年增幅10.2%

8月12日09時至14日19時30分

北部灣水域

實彈射擊

來源：廣西海事局

8月12日至13日，每天06時至23時

珠江口外伶仃島東側海域

軍事活動

來源：廣州海事局

8月11日12時至17日9時

黃海北部

軍事任務

來源：大連海事局

8月10日16時至17時30分

渤海，渤海海峽

軍事任務

來源：大連海事局

8月9日至12日

美國衛生部長阿扎爾（Alex Azar II）訪問台灣

8月9日04時至20時

渤海，萊州灣

軍事任務

來源：煙台海事局

8月8日

解放軍東部戰區披露第73集團軍某陸航旅與海軍某艦艇大隊在福建南部某海域進行跨軍種艦機協同訓練

8月7日06時至14日16時

渤海海峽、黃海北部

軍事任務

來源：大連海事局

8月5日08時至20時

渤海，萊州灣

軍事演習

來源：煙台海事局

8月5日08時至19時， 8月6日04時至19時

渤海

軍事任務

來源：山東海事局

8月5日04時至6日17時

黃海北部

實彈射擊

來源：大連海事局

8月2日08時至12時， 8月7日14時至19時

渤海

軍事任務

來源：山東海事局

（7月）

7月

台軍增購36輛AV7兩棲突擊車首輛收貨

7月

美軍月內出動近70架次偵察機於南海展開偵察，型號涵蓋美海空軍P-8A 、P-3C 、EP-3E 、RC-135 、E-8C以及MQ-4C無人偵察機等，而5月為35架次，6月份為49架次

7月30日08時至18時

渤海，萊州灣

軍事演習

來源：煙台海事局

7月28日至8月2日

北部灣，雷州半島以西海域

實彈打靶

來源：解放軍九五一八〇部隊

7月27日05時至12時

渤海北部

軍事任務

來源：葫蘆島海事局

7月26日至7月28日

北部灣，鐵山港水域

軍事演習

來源：北海海事局

7月25日至7月27日

北部灣，鐵山港水域

軍事演習

來源：北海海事局

7月25日至7月27日

雷州半島以西海域

實彈打靶

來源：解放軍九五一八〇部隊

7月14日

中國大陸外交部宣布對7月10日對台軍售承包商洛歇馬丁（Lockheed Martin，內地譯「洛克希德·馬丁」）進行制裁

7月13日至17日

台灣漢光36實兵演習，16日直升機墜毀，兩名飛行員遇難

7月10日

美國國務院宣布，正式批准向台灣出售愛國者三型（PAC-3 ）導彈延壽案，總額為6.2億美元

7月6日、7月17日

美軍「列根」號和「尼米茲」號航母打擊群兩次在南海舉行雙航母演習，超過1.2萬名艦員參與

7月6日至8日、13日

美軍偵察機頻繁靠近廣東偵察

7月3日

台灣漢光36軍事預演，台灣海軍陸戰隊發生翻船事故，兩人死亡

7月1日00時至7月5日24時

西沙及附近海域

軍事訓練

來源：海南海事局

（6月）

6月28日

解放軍兩架轟-6轟炸機取道宮古海峽，繞行台灣東部外圍空域，為6月份第10次繞行台灣

美國海軍P-8A海神式偵察機現身巴士海峽，為6月份第9次游弋台灣附近空域

6月21日至7月2日

美國軍用偵察機連續第12天出現在南海空域

6月5日00時至6月10日24時

渤海

實彈射擊

來源：大連海事局

6月3日

中國大陸央視披露，東部戰區73集團軍兩棲重型合成旅在東南海域進行海上實彈射擊考核，南部戰區74集團軍重型合成旅進行民船重型裝備快速裝卸載試驗演練，並完成遠程航渡

6月2日08時至6月16日18時

渤海

軍事任務

來源：大連海事局

（5月）

5月20日

台灣總統蔡英文就職

美國國務院批准對台出售價值達1.8億美元的魚雷等武器

5月14日00時至7月31日24時

唐山港京唐港區（半徑25公里的扇形海域）

軍事演習

來源：中國海事局