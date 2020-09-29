解放軍空突旅直升機群大規模演訓　直-20罕見曝光

近期解放軍頻繁進行軍事演習引發關注。央視更是罕見曝光了直-20演訓畫面，數十架直升機同時起飛規模非常龐大。

+ 3 + 3 + 3

近日在央視國防軍事頻道《軍歌嘹亮》的節目中，罕見公開了直-20直升機演訓畫面。

視頻中，直-20在其它武裝直升機的掩護下，搭載士兵往目標區域進發，對目標實施突襲，而且此次出動的直升機群規模非常龐大，加上直-20和其它武裝直升機，數量有數十架之多。這是自直-20直升機服役以來，首次和其它機種如此大規模的演訓。

視頻中可以看出，直-20直升機已經形成了作戰能力，且實現了大批量服役。同時直-20也是中國「20家族」當中非常重要的一員，是中國在武裝直升機取得又一個重大的突破，結束了中國在中型（10噸級）通用直升機領域長期空白的局面。

根據官方資料披露，直-20於2010年立項，2013年12月23日上午11時，填補中國國內空白型號的中型通用直升機「直-20」在東北北部某機場成功進行了首飛。2019年10月1日的中國國慶大閲兵上，直-20以編隊的方式公開亮相，標誌着直-20直升機已經服役並投入使用，但直-20直升機很少向公眾亮相，此次大規模亮相，確實罕見。

目前，中印在邊境持續對峙，因此向高原地區投送兵力以及物資十分重要。除此之外，兩岸局勢也在升温，而陸航又對島作戰之主力。

從用途上來看，直-20既然為通用型直升機，不僅僅陸軍用於兵力投送和物資運送，還有可能大批量裝備中國海軍，成為驅逐艦、兩棲攻擊艦和航空母艦的艦載機，甚至改裝成為反潛直升機等全新機種。

值得注意的是，直-20直升機，普遍被外界認為是中國專門研製的一款，類似於美軍「黑鷹」通用直升機的機種，因為不管是外形，尺寸還是定位都頗為相似。

上世紀80年代，中國首次引進了24架美國民用版「黑鷹」直升機，黑鷹這批直升機讓中國充分領略了美國航空技術的領先。

未來，直-20直升機或將執行突擊運輸、空運及後勤支援任務。大幅度提升中國陸軍的投送能力、後勤保障能力和支援能力，與直-10、直-19武裝直升機配合，將大幅度提升解放軍作戰效率。