導彈專家張紅文升任安徽副省長　上海副市長許昆林調任蘇州書記

中共人事密集調整，9月29日下午，安徽省十三屆人大常委會第二十一次會議決定，任命張紅文為副省長。上海副市長許昆林跨省履新，任蘇州市委書記。

據北京市委機關報《北京日報》旗下公號「長安街知事」報道，張紅文此前任中國航天科工集團副總經理，主持的技術成果直接推動中國反艦巡航導彈躋身國際先進行列。

資料顯示，張紅文出生於1975年4月，陝西澄城人，北京航空航天大學飛行器設計專業博士研究生畢業，工學博士學位，研究員。他長期在中國航天科工集團第三研究院工作，2017年5月任院長，2019年9月任集團副總經理、黨組成員。第十三屆中國政協委員。

官網簡介顯示，中國航天科工前身為1956年10月成立的中國國防部第五研究院，2017年11月更為現名。

據瞭解，中國航天科工建立了完整的防空導彈武器系統、飛航導彈武器系統、彈道導彈武器系統、固體運載火箭及空間技術產品等技術開發與研製生產體系，武器裝備整體水平在中國國內領先，部分專業技術達到國際先進水平。

其中，張紅文長期任職的第三研究院成立於1961年，是目前中國集預研、研製、生產、保障為一體，配套完備、門類齊全的飛航技術研究院。

2014年12月，時任三院副院長的張紅文還被中國央視評選為最具影響力的十大「科技創新人物」之一。

評獎詞顯示，張紅文主持中國巡航導彈的發展戰略研究和重大項目研發工作，技術成果直接推動了中國反艦巡航導彈躋身國際先進行列。

梳理發現，張紅文是近來第三位轉任地方的「70後」央企高管。9月25日，哈爾濱電氣集團有限公司副總經理謝衛江獲任湖南副省長。早前7月，中國商飛副總經理程福波被任命為陝西副省長。

此外，據江蘇省委組織部9月29日消息，經中共中央批准，許昆林任江蘇省委常委、蘇州市委書記。

許昆林在上海任副市長期間，主要分管商務、外資外貿等工作。（微博@上海市場監管）

許昆林此前為上海市副市長、市政府黨組成員。9月18日，前任蘇州市委書記藍紹敏跨省履新，出任貴州省委副書記。

資料顯示，許昆林出生於1965年5月，福建永春人，畢業後進入中國國家物價局工作。

1994年，中國國家物價局併入國家計劃委員會，此後中國國家計委先後改組為國家發展和計劃委員會、國家發展和改革委員會，許昆林一直在相關部門任職。

2009年12月後，許昆林歷任中國國家發改委價格監督檢查司司長、價格監督檢查與反壟斷局局長、價格司司長、固定資產投資司司長等職，2016年2月出任中國國家發改委副秘書長。

2017年3月，許昆林首次赴地方工作，任上海市副市長。此次履新蘇州前，他在上海市政府負責商務、外資外貿、市場監督管理、物價、外事等工作。