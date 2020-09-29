【新冠肺炎】高福：區別流感病毒和新冠病毒或是今冬最大挑戰

新冠肺炎疫情自去年12月底爆發至今已有9個月。中國疾病預防控制中心主任、中國科學院院士高福周二（29日）表示，今年冬季所面臨的最大的挑戰，是如何將新冠病毒感染和流感、腺病毒等其他一系列疾病區分識別出來。 他還說，目前全球仍處於新冠疫情大流行早期，尚未到平台期（停滯期），未來全球範圍內病例預計仍會持續增加。

中國科學院院士、中國疾病預防控制中心主任高福。（中國網）

高福當日在上海舉行的第二屆全球健康學術研討會上發表演講，他指出，新冠疫情是人類嚴峻的挑戰，因為新冠病毒已經非常完美地適應了人體，甚至比流感病毒還要適應得好，因此比大多數已知的病毒造成更加嚴重的疫情。

高福表示，儘管新冠病毒可能最早是在武漢被發現，但是實際上它是從動物傳到人身上的，而且病毒適應人類已經有了一段時間，此前病毒處於怎樣的狀態，仍然是一個正在研究的科學問題。

回顧今年以來中國的疫情，高福稱，在武漢和其周邊地區疫情控制後，國內陸續又發生了四波局部疫情，均已得到有效控制。「因為中國的疫情控制得比較好，而其他國家像是經歷了海嘯一樣，很難看清楚到底有幾波。這給了我們機會來進行研究。如果有非常好的防控策略，不光是用藥方面的策略，通過其他的公共衛生的手段，我們是可以防控疫情的。」

高福強調，未來很大的挑戰，是在於今年冬天可能會出現的合併感染，比如流感病毒加上新冠病毒的合併感染，會很難區別出來這些疾病。

國藥集團中國生物兩款新冠滅活疫苗實物。（資料圖片）

對於公眾關注的疫苗研發，他表示，從科學轉化為知識，知識轉化為常識需要時間。雖然人類對流感已經有不少的認知，但是對新冠病毒的認知非常有限，所以需要加強這方面的工作和研究。

高福指出，疫苗的保護性現在還沒有明確的答案，抗體會在人體存續多長時間等問題也需要進一步解答。而且用動物實驗得出的一些事實和真相之間存在一定的差異，需要進一步做出努力。他呼籲全球各國加強合作，才能夠真正的應對本次全球大流行。

（澎湃新聞）