【中印衝突】兩軍邊境對峙持續　印媒披露印方留守困境

在中印邊境局勢緊張之際，印媒一篇報道披露了關於印軍今年冬季在邊境即將面臨的挑戰。

中國與印度的領土爭端仍未得到有效解決，兩軍仍處在軍事對峙狀態中。（Reuters）

據印度新聞網站「The Print」10月1日報道稱，拉達克（Ladakh）地區較高海拔地氣温已開始降至零下5攝氏度以下，與此同時，印軍已開始採購大量帳篷、玻璃纖維小屋和特殊的冬衣。

然而，大量的採購可能耗時一個月，也增加了印軍體温過低和患上其他與寒冷相關傷病的風險。

報道指，印軍第14軍前指揮官夏爾馬（Rakesh Sharma）（已退役）表示，預計印軍今年面臨的挑戰與以往大不相同。

「今年，大量部隊駐紮在挖好的（頭頂有庇護的）戰壕裏，這些地方自1962年來就沒人待過。」夏爾馬說。他繼續列舉印軍面臨的挑戰說：「佐吉拉（山口）很容易發生雪崩，而且（路）會被堵塞……所以，送往前線地區的更大冬季儲備必須盡早完成。」

夏爾馬還提及印軍缺乏新鮮飲用水的問題，因為河流凍結，前線地區的湖水無法飲用。「因此，除口糧外，為部隊獲取飲用水、烹飪所需的燃料以及為他們保暖將是未來幾個月的其它挑戰。」

此外，印軍還面臨高寒帶來的醫療挑戰。報道稱，曾在靠近印控克什米爾控制線附近錫亞琴服役的軍官塔吉（Arvind Kumar Tyagi）（已退役）也指出，在這些高海拔地區，低温和稀薄的空氣會帶來挑戰：「在這種條件下建立哨所，需要大量的後勤計劃，避免帳篷被風吹走或小屋被大雪堵塞。」這些挑戰需要更多的醫務人員，也為其帶來更大的工作量。

報道稱，為應對上述挑戰，據估計拉達克地區印軍大約需要1萬到1.2萬個各式各樣的留守點。「The Print」援引印國防部消息人士稱，這些留守點包括可容納3人至4人的帳篷以及兩種類型的玻璃纖維小屋——一種可容納4人至6人，另一種可容納8人至10人。印軍還在採購可容納約20人的臨時避難棚和商店。

不僅如此，印軍還在大規模採購適合高寒地區的特殊衣物。該消息人士稱：「由於數量龐大，時間有限，（印軍）將從多個渠道採購。」

而此前中國解放軍被披露配發新型邊防巡邏被裝，引發了各界的高度關注。