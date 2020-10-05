全國多地流感疫苗一針難求　北京黃牛炒賣價格飆至原價3倍

今冬流感季將至，每年9月到10月是接種流感疫苗的最佳時間，在防控新冠疫情的大背景下，今年內地公眾接種流感疫苗的意願大幅上升，但與之相伴的是流感疫苗供應緊張，多地一針難求。在北京，黃牛炒賣價格飆漲至醫院的3倍。

綜合中新社等內媒報道，北京東直門社區服務站9月至今只獲批180支疫苗，已全部打完，但從9月23日至9月29日又有1000多人預約。首都醫科大學附屬北京佑安醫院的流感疫苗已經預約到11月底。

內地華蘭生物疫苗公司出品的流感病毒裂解疫苗。（中新社）

除了北京以外，上海、天津、重慶、溫州等地均出現流感疫苗短缺情況。供求緊張下，疫苗價格也隨之上漲。有黃牛炒賣價格飆漲至1針398元，選擇在11月接種則稍便宜，但也需329元。值得注意是，9月30日，中國疾控中心發布流感疫苗接種提示，當中提到，流感疫苗在整個流感流行季都可以接種，但最好在10月底前完成接種。

而內地流感疫苗的正常價格是多少呢？近期在社區醫院接種過流感疫苗的北京市民表示，一針四價流感疫苗價格只要128元。另有廣州與湖南湘潭市民介紹，當地公立醫院一針流感疫苗的價格分別為69元與150元。黃牛價格明顯高出數倍。

不僅社區醫院供應緊張，阿里健康、京東健康等電商平台的疫苗接種也出現斷供情況。在阿里健康上，流感疫苗接種均在私立醫院，價格也較社區醫院高出一倍，但即便如此，該網站的疫苗在北京、上海、杭州等地也已顯示「售罄」。

網絡平台疫苗售價也超出正常價格，仍有多地售罄。（截圖）

報道指，實際上，今年流感疫苗的市場供應，較往年已有大幅提升。中國食品藥品檢定研究院副院長張輝早前表示，2019年共簽發6間企業生產的2種流感疫苗，共計3078.42萬劑，年增90.6%。2020年則已簽發3000多萬人份，11月的流感季來臨前，預估將達到5000萬人份，較上年再升62.4%。

專家：供求不平衡 整體有2成報廢率

內地疫苗專家陶黎納則受訪表示，流感疫苗看上去一針難求，實際上卻有許多是無人問津，內地流感疫苗整體有2成報廢率。流感疫苗供求不平衡，是因為整體需求波動大，各地的需求也大相逕庭。

北京鼎臣管理諮詢有限責任公司創始人史立臣分析，根據法規，疾病預防控制機構以外的單位和個人不得向接種單位供應疫苗。企業無法直接供貨給接種單位，國內省市流感疫苗供求出現矛盾，也無法從其他地方調貨，導致有些地方的疫苗用不完，有些地方卻用不到。他呼籲政府儘可能放開簽發量。

他又指，往年大家對流感疫苗興趣不大，一方面因為目前內地批准上市的流感疫苗，預防效果還較為有限；另一方面，流感疫苗需要自費接種，價格遠超感冒藥與消炎藥，「接種流感疫苗性價比並不高，市場對流感疫苗的認可度並不高」。

（綜合報道）