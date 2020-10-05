山西冰雕館大火釀13死　遭國務院安委會全國通報

10月1日，山西太原市迎澤區小山巖村台駘山景區冰燈雪雕館發生火災，導致13人遇難。 此後，10月1日晚間，國務院安委會辦公室發布了《關於山西太原台駘山滑世界農林生態遊樂園有限公司「10·1」火災事故的通報》，該通報同時抄報中央辦公廳、國務院辦公廳、國務院安委會主任、副主任。通報指，部分地區對「接連發生的事故血的教訓麻木不仁，安全執法走形式、走過場，措施不實，監管不力，企業違法違規問題突出」。

山西太原迎澤區台駘山景區內的一間冰燈雪雕館，在1日因線路問題發生嚴重火災，共導致13人死亡，15人受傷。有內地傳媒指，迎澤區黨政主要領導在事發前三天曾帶隊檢查轄區內多個人流密集場所的消防安全保衛工作，其中就包括台駘山景區。

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山西省長林武2日表示，太原市台駘山景區火災事故教訓十分深刻，各級各部門各單位務必把安全生產工作擺在突出位置，作為重大政治任務，以高度的責任心、高效的執行力將安全生產工作抓緊抓實。（山西衛視）

此次國務院通報中提到，「該起事故發生在國慶中秋假期第一天，造成重大人員傷亡，教訓極其慘痛。」

「對黨中央、國務院的三令五申不重視」

通報還寫到，「這一事故暴露出一些地區、部門和單位貫徹落實習近平總書記關於安全生產重要指示不到位，對黨中央、國務院要求抓好隱患排查整改的三令五申不重視，對抓好國慶中秋假期安全生產工作的反覆部署不落實，對接連發生的事故血的教訓麻木不仁，安全執法走形式、走過場，措施不實，監管不力，企業違法違規問題突出。」

據稱，國務院領導對此高度重視，做出重要批示，要求嚴格落實節假日安全責任措施，堅決防止各類重特大事故發生。

事故發生後，10月1日晚，山西省政府組織召開全省安全生產工作視頻會議，省長林武對全省安全生產工作進行安排部署；10月2日上午，山西再度召開全省安全生產工作會議，部署相關工作，這場會議，應急管理部黨委委員、消防救援局局長瓊色也參加了。

湖北省委書記應勇前往武漢市的車站、景區視察。（湖北日報）

內地媒體報導顯示，近幾天，多個省市的黨委書記外出調研，強調景區安全問題。

10月1日，湖北省委書記應勇前往武漢市的車站、景區、歷史文化街區。他強調，各地各有關部門要「加強旅遊安全隱患排查整治，壓實企業主體責任，完善應急預案，強化交通運輸保障，做好大客流應對準備，確保遊客安全」。

10月2日，山東省委書記劉家義去了德州市齊河縣，調研節日期間疫情防控和景區旅遊情況。劉家義強調，認真落實旅遊景區各項安全措施，強化隱患排查和整治，確保人民群眾生命財產安全。

10月2日晚，陝西省召開安全生產緊急視頻會議，傳達中國國務院安委會辦公室關於山西太原台駘山滑世界農林生態遊樂園有限公司「10·1」火災事故通報精神，對國慶中秋假期安全生產工作再安排再部署再要求。

（公號「政知見」）