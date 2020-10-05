【兩岸關係】金燦榮：北京對台軍事威懾已起作用

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮近日接受內媒專訪，談及台灣課題時，他認為北京在目前態勢嚴峻的情況下進行軍事威懾極其有必要，並估計已經達到了一定效果。 不過，他指出，這是否能讓美國右翼和台獨分子收手，目前可能還不能下結論。

國際問題專家金燦榮。（資料圖片）

據觀察者網4日報道，金燦榮認為，大陸面對外交形勢和台海局勢嚴峻化所採取的措施，有外交溝通、兩岸溝通，當然也有軍事威懾。「在目前態勢嚴峻的情况下軍事威懾極其有必要，而且我估計已經達到了一定效果。」

金燦榮說，台灣的網絡論壇上已經知道了武統的可能在增加，所以害怕情緒在上升。美國的軍事職業人員應該也開始意識到形勢的嚴峻，「所以有幾個退役的將軍最近就開始出來發言了。中國大陸如果動手解決台灣問題，基本上3天就行了，美國是無能為力的。」

對於台灣未來局勢，金燦榮認為，大陸在工業化基礎之上實現軍事現代化後，「現在最新的情况應該是就算美國介入，大陸也能夠贏……所以這個時候美國右翼和民進黨當局在心理上不斷地突破大陸極限是非常危險的。如果他們不能懸崖勒馬，非常有可能挑起衝突。」金燦榮稱，北京政府也不是在真空裡決策，可以無限退讓，而且民眾（希望統一而給政府施加）的壓力也愈來愈大。