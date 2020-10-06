耿爽：德國代表發洩情緒攻擊安理會成員　表現雙重標準和虛偽面目

5日（周一），中國常駐聯合國副代表耿爽大使在安理會敘利亞化武問題公開會上發言，批評德國代表團在此問題上表現出雙重標準和虛偽面目。

據中國常駐聯合國代表團網站，耿爽批評，德國代表的發言根本沒有提及敘利亞化武問題本身，完全是在攻擊其他安理會成員。他把安理會當做一個發洩情緒、表達不滿的平台，這種作法完全不具建設性。如果今後所有安理會成員來開會的目的不是為了討論問題本身，而是對其他成員進行攻擊，那還談何安理會的團結？安理會還如何發揮作用？

據聯合國網站及媒體報道，在當日會議中，對於輪值主席的俄羅斯代表邀請禁止化學武器組織（OPCW）前總幹事布斯塔尼（José Bustani）在會上作報告的建議，最終德國、英國、美國、法國、比利時、愛沙尼亞6國投了反對票，中國、俄羅斯和南非則支持，另外有6個國家棄權，最終布斯塔尼不獲邀請。

俄羅斯代表批評西方國家不想聽到真相，只想聽到附合他們的指控的意見，又指當日發生的事是恥辱。

德國代表則要求俄羅斯代表澄清究竟是誰為安理會帶來恥辱？是12個拒絕邀請布斯塔尼的國家，還是中國和俄羅斯？因為中國和俄羅斯阻止在會上描述敘利亞境內的人道災難和阿薩德政權的責任。

（綜合報道）