解放軍軍機進入台灣西南空域　美軍電子偵察機緊盯

兩岸關係近來持續緊張，解放軍軍機頻繁出現在台灣附近，與此同時，美軍的舉動也備受關注。

解放軍的運-8反潛機是在台灣西南海空域演訓的戰機之一。 （台灣國防部）

據台媒三立新聞網10月6日報道，解放軍軍機6日中午再度進入台灣西南空域，台軍依慣例「廣播驅離」，但在同一時刻，美國海軍的EP-3E電子偵察飛機也在空中緊盯。

台媒《自由時報》報道指，根據廣播記錄，解放軍軍機在中午11時55分進入台西南空域，高度3,500米，台軍兩度「廣播驅離」。

自9月以來，解放軍連續在四大海域軍演，大陸軍機連續多日進入台灣西南空域。對此現象，美國問題專家、中國人民大學國際關係學院教授金燦榮10月4日在觀察者網發布的專訪中說，大陸在軍事上的動作是有必要的，而且已經開始產生效果，但他指出，這是否會使美國右翼和「台獨」份子收手，目前可能還不能下這個結論。

金燦榮也提到，大陸這邊面對外交形勢和台海局勢嚴峻化是在採取措施的，包括外交溝通、兩岸溝通，當然也有軍事威懾。

而針對近期解放軍在台海附近的一系列活動，中國大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非曾在9月24日的例行記者會上也提到，台灣是中國不可分割的一部分。解放軍在台海地區組織實兵演練，展現的是捍衛國家主權和領土完整的決心和能力，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。