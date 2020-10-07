國民黨提「台美復交」　大陸學者：出於政黨鬥爭考量　無主導作用

在台灣，國民黨立法院黨團在周二（6日）提案「台美復交」及「促美軍協防颱灣」，均獲得朝野無異議通過。 對此，廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，國民黨團提出上述提案，其一是為向台灣民眾展示國民黨「愛台保台」的決心，其二則是出於政黨政治鬥爭的考量。

國民黨團提案「台美復交」及「促美軍協防台灣」，國民黨主席江啟臣稱這是「對中華民族最有益的事」。（資料圖片/中央社）

此外，國民黨也提案，有鑑於大陸連續派軍機繞台飛行，朝野各黨團共同呼籲中共自我克制，停止一切挑釁行為，又稱，蔡政府宜盡速重新開啟對話，以緩解兩岸衝突，莫使台海緊張局勢再升溫，並促美軍協防台灣。

針對國民黨的提案，張文生認為，民進黨一直攻擊國民黨「親共賣台」，國民黨此時提出提案旨在和大陸拉開距離，同時展現出自己「愛台保台」的形象，與民進黨競爭「愛台」的論述權。其二則是出於政黨政治鬥爭的考量。

大陸學者認為，國民黨此舉不排除是在逼迫民進黨去做根本做不到的事情。圖為台灣總統蔡英文。（中央社）

但張文生指出，國民黨是在野黨，即使提出這樣的提案，「也不能起到任何主導作用。」他還稱，國民黨此舉不排除是在逼迫民進黨去做根本做不到的事情，要揭穿蔡英文的「皇帝的新衣」。但無論基於什麼考慮，張文生指這兩項都是「台獨」性質的提案，必須強烈譴責。

至於相關提案通過的實際意義，張文生認為，無論是「台美復交」還是美軍協防台灣，都不是台灣自己說了算的事情，而更多地取決於美國。「很大程度上講，這只是台灣一廂情願的想法，只要美國不點頭，無論立法機構再怎麼『獻媚』，也只是一場『單相思』。」

大陸國台辦早前回應此事時，呼籲國民黨要明辨是非，不要做損害中華民族根本利益和兩岸關係和平穩定的事。國民黨主席江啟臣周三（5日）則表示，「捍衛中華民國主權，維護台海和平與安全，就是對中華民族最有益的事。」

（綜合報道）