國民黨團提案「台美復交」　《環時》總編胡錫進：墮落市儈沒出息

台灣立法院日前通過由國民黨團提出的「台美復交」及「政府應請求美國協助抵抗中共」兩案，引起兩岸關注。 《環球時報》總編胡錫進撰文痛批國民黨稱，國民黨立委「吃錯藥了」，「他們墮落了，市儈化了」，為了擺脫在島內的政治被動做什麼都可以，是「沒出息」。

國民黨主席江啟臣。 （中央社）

胡錫進還稱，看國民黨黨團破落的「砸鍋賣鐵」的德性，未來的兩岸和平與國家統一是指望不上他們了，也讓大陸社會看清島內發生了什麼，朝哪個方向走。

胡錫進說，大陸決不可再抱幻想，唯有充分做好軍事鬥爭的准備，要隨時能夠給台獨以決定性的懲罰。他稱，隨著島內謀獨氣焰不斷變得囂張，那一歷史性的轉折時刻正在越來越近。

他說，台灣今天的割據情況只是歷史的一個短暫片段，它一定要終結的，「如何讓終結它的過程對中國崛起的損失最小、帶來的促進最大化，主動權牢牢掌握在大陸的手裡。台灣那邊越是折騰，大陸收拾台獨的決心就下得越早，這個邏輯是鐵定的」。

對於國民黨團提案，10月6日，大陸國台辦曾稱，兩岸之事是兩岸同胞的家事，絕不容許任何外部勢力干涉，當下台海緊張局勢根源是「民進黨勾連外部勢力」，國民黨要明辨是非，勿做有損中華民族利益之事。國民黨主席江啟臣則在7日表示，國民黨是在做對中華民族有益的事情，即捍衛中華民國主權，維護台海和平與安全。