前澳洲總理杜布爾：中國對外強硬導致反效果　籌碼越來越少

台灣10月8日舉行「2020年玉山論壇：亞洲創新與進步對話」（2020 Yushan Forum：Asian Dialogue for Innovation and Progress），澳洲前總理杜布爾（Malcolm Turnbull）席間也與台灣外交部合作，召開視訊遠距記者會。 杜布爾表示，中國近幾年的外交政策越來越具侵略性，造成的是反效果；他還說，中國共產黨所面臨的危機跟挑戰是遠多於美國跟日本的，如果中國遇上重大的經濟危機，共產黨有可能會遇到存在性的危機。

杜布爾表示，他非常支持澳洲跟台灣洽簽自貿協定（FTA），他又表示，澳洲要跟區域內的貿易伙伴達成更好的貿易關係，但很不幸的是後來特朗普（Donald Trump）決定退出跨太平洋戰略經濟夥伴關係協議（TPP）。他說，期待台灣有一天可以加入這個貿易組織。

杜布爾稱，中國近幾年的外交政策越來越具侵略性，造成的是反效果。他說，各國對中國的侵略性產生了負面感受。他指中國非常喜歡以貿易制裁的手段威脅澳洲，澳國人民不能接受，這等同霸凌行為，人民自然會有情緒反應。

杜布爾又表示，雖然政府非常激烈的抨擊中國共產黨的政策，但這不代表抨擊的政府反中或有種族歧視。杜布爾說，中國共產黨努力的想要把自己塑造成全中國、擁有悠久歷史族群的唯一代表，大家是不應該照單全收的，他說，澳洲華人對於民主、言論自由、法治、公平等價值所付出的守護不亞於其他澳人。

杜布爾認為，目前中國在跟世界上的國家交往的時候，中國的籌碼是越來越少的。他稱，不管是在澳洲還是全世界，可以看到中國越來越強硬所導致的反效果。他進一步指，澳洲雖然有自己的一中政策，但是這不妨礙跟台灣建立良好的外交關係，即便這不是建立國家對國家的正式外交關係上，其中當然有外交的微妙意義在。

杜布爾說，中國政府的正當性並不是像民主社會建立在選舉上面，而是「只要經濟能夠繼續成長，共產黨就能夠繼續執政下去」，但是如果有天中國遇上重大的經濟衰退的話，是不是事情就有可能改變？畢竟中國政府的正當性不是建立在公眾的意願之上，這就是一個威權政府面臨最主要的問題，有的人會說「世界上最好的政府或最好的社會是由一個良善的獨裁者所統治的」，這個說法最大的問題在於獨裁者並不會保持良善太久，目前在區域裏面，共產黨所面臨的危機跟挑戰是遠多於美國跟日本的，當然台灣是站在面對共產黨威脅的前線中的前線，要是有一天中國遇上重大的經濟危機，共產黨有可能會遇到存在性的危機。