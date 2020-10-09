基辛格警告中美須為競爭設限　否則將陷如一戰前夕不確定局勢

中美關係近年來日益緊張，更有輿論認為已進入「新冷戰」。現年97歲、曾在冷戰期間秘密訪華、促成中美建交的美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）日前再次發出「警告」，指中美兩國必須為日趨激烈的競爭設立限制，否則第一次世界大戰前的不確定局勢可能就此重現。 彭博社形容，基辛格是希望中美劃設「交戰規則」（rules of engagement）。

基辛格與美國聯儲局前主席格林斯潘（左）、紐約聯儲銀行行長威廉斯（下）一同出席研討會討論。（網上圖片）

基辛格周三（7日）參加紐約經濟俱樂部主辦的一場視訊研討會時表示，美國與中國必須討論越過怎樣的界限後，雙方才將不再進一步威脅對方，以及如何定義那個界限，而相關對話應該要長期開展，且應美國跨黨派的共識。

你可說是這完全不可能，但若那樣的話，我們將墮入類似第一次世界大戰前的局面。 基辛格

就中美當今科技領域的競爭，基辛格認為美國需要換一種新的思維方式去理解當今複雜的世界，因沒有任何國家可以享受戰略和經濟上，皆不受他國威脅的單方面優勢；美國決策者應考慮確保沒有任何國家有能力從純經濟的領域勒索美國，但實現這個目標並不意味必須針對與削弱其他國家的任何潛在技術能力。

基辛格最後坦承釐清相關問題對每屆美國政府而言皆是巨大挑戰，美國內部不能陷入兩黨爭吵，而應先確立共識，因美國不可能每隔4年或8年，都要重新審視這一問題，如美國國內都不能統一意見，就更不可能與他國打交道。

（觀察者網）