懶人包｜中國加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」　一文睇清來龍去脈

中國外交部在周五（9日）宣布，中國已與全球疫苗免疫聯盟簽署協議，正式加入「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）。 甚麼是COVAX？COVAX是由何人發起？實施COVAX有何意義？相信不少人都會有類似疑問。 以下將會以問答形式，簡單說明COVAX的性質，以及介紹中國加入COVAX的來龍去脈。

2020年9月24日，中國疫苗生產企業科興生物在媒體活動中展示候選新冠疫苗。（視覺中國）

問：甚麼是「新冠肺炎疫苗實施計劃」（COVAX）？

COVAX是由世界衛生組織、全球疫苗免疫聯盟及流行病預防創新聯盟共同建立。按照世衛總幹事譚德塞的說法，COVAX旨在讓參與國能夠使用世界上最廣泛和最多樣化的候選疫苗產品組合，確保所有國家都能同時獲得新冠疫苗，並優先考慮包括衛生工作者、老年人在內的高風險人群。譚德塞指，COVAX可以實現全球協調部署，將有助於控制新冠肺炎大流行，挽救生命，加速經濟復蘇。

簡而言之，COVAX就是要把新冠疫苗提供給最需要的人，無論他們是誰、身在何處。

問：COVAX目前的進展如何？

截至9月17日，全球已有超過170個國家及地區加入COVAX，目標是在2021年底提供20億劑新冠疫苗。

COVAX的目標是在2021年底提供20億劑新冠疫苗。（美聯社）

問：中國為何會加入COVAX？

中國國家主席習近平在5月18日舉行的第73屆世界衛生大會視像會議開幕式致辭時，鄭重承諾中國新冠疫苗研發完成並投入使用後，將作為全球公共產品，為實現疫苗在發展中國家的可及性和可擔負性作出中國貢獻。

習近平在第73屆世界衛生大會視像會議開幕式致辭時，鄭重承諾中國新冠疫苗將作為全球公共產品。（新華社）

隨後在9月22日，中國外交部發言人汪文斌進一步介紹稱，中國的承諾與COVAX旨在確保所有國家有平等機會獲取適合、安全和有效的新冠肺炎疫苗的努力方向高度一致。中國支持COVAX，也一直與世衛組織、全球疫苗免疫聯盟等實施計劃發起方保持溝通與合作。

此外，外交部發言人華春瑩在周五（9日）的例行記者會上指，加入COVAX是中國秉持人類衛生健康共同體的理念，履行自身承諾，推動疫苗成為全球公共產品的一個重要舉措。此外，中國要以實際行動促進疫苗的公平分配，確保為發展中國家提供疫苗，同時帶動更多有能力的國家加入並且支持COVAX。華春瑩更透露，不少中國疫苗的生業已經向COVAX發起方表達加入的積極意願，雙方技術專家正在就疫苗的研發、認證、監管等方面技術標准保持著密切的溝通。中國願意與COVAX的各方一道為全球團結抗擊疫情，保護世界各國人民的生命安全和身體健康做出中國的貢獻。