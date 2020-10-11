新冠肺炎｜內地9月航班量居全球之首　十一長假航班達上年同期9成

新冠肺炎疫情重創全球航空業。據內媒報道，9月全球機場實際出港航班145.95萬班次，按年下降52.88%，但在全球航班量腰斬之際，中國機場9月的航班量恢復最為迅疾，達上年同期9成之多。十一黃金周期間，全國日均航班量也達到上年同期的89.7%。

根據報道，9月全球實際出港航班量前10名的國家依次為中國、美國、俄羅斯、日本、印度、印尼、西班牙、英國、土耳其和意大利。雖然英國位列其中，但航班量縮水程度卻是全球最嚴重，按年下降65.36%。

10月8日下午，旅客走出北京首都國際機場2號航站樓國內到達出口。當天是國慶假期最後一天，選擇搭乘飛機出行的民眾陸續返程。（中新社）

面對疫情的嚴峻考驗，航空就業網站Aero Crew News更新到9月5日的最新數據顯示，美國各航空公司總計有逾3.8萬名僱員處於無薪假狀態，當中包含約1.2萬名飛行員，及約2.5萬名空中服務員，而航空客運需求可能需要幾年時間才會恢復到疫情前水平，新飛行員需求也面臨不確定性。

而在大洋彼岸的中國，由於疫情緩和，不僅9月航班量位列全球之首，十一長假也帶動民眾出遊或返鄉意願，中國民航局上周五（9日）公布，十一長假期間全國民航運輸旅客1326萬人次，日均旅客量恢復至去年同期91.07%；全國航班117327班次，日均航班量恢復89.7%。

機票價格仍低於常態 內媒：恢復需時

雖然航班數量恢復迅猛，但內地熱門航線的票價仍較去年低。旅遊網站「去哪兒網」數據顯示，北京至成都航線均價1028元（人民幣．下同），按年跌14%；北京至廣州航線均價857元，跌26%；北京至上海均價597元，跌24%。

報道指，國內運力供過於求的情況短期內仍難以改善，在一系列政策放寬下，票價正逐漸步常態化，航空市場回暖，但復甦之路仍漫長。

（綜合報道）