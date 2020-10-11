大陸富豪吸金逾億後花520萬偷渡台灣　獲不起訴遞解出境

據台媒報道，大陸吉林文投集團負責人張子毅，去年因在大陸涉嫌吸金上億人民幣被警方調查，於是和女友帶著大批黃金、名貴字畫，及折合1350萬元港幣的外幣偷渡赴台，兩人的偷渡費用高達520萬港元。 台方檢察官最終以職權不起訴處分2人，並將2人遞解出境。

張子毅因在大陸涉嫌吸金上億人民幣被警方調查，於是和女友帶著大批黃金、名貴字畫，及折合1350萬元港幣的外幣偷渡赴台。（網絡圖片）

台媒《ETtoday新聞雲》11日（周日）報道指，現年44歲的張子毅在2012年創辦「吉林文投集團」，集團號稱資產規模達15億元人民幣。隔年集團發起設立「吉林省文化產業投資基金」，以投資藝術品買賣、以及販售理財商品等名義，對外募資。長春市公安局去年2月底發布消息，公安機關以涉嫌非法吸收公眾存款罪對張子毅等立案調查。

報道指，張子毅去年2月底帶著懷孕6個半月大的李姓女友，從福建寧德市搭船，偷渡到基隆港上岸後，由鍾姓台籍導遊協助從3月1日起，先後入住文華東方、W飯店。張子毅還派人搭機赴美，幫他把張大千等多幅名家畫作、珠寶等價值上億的收藏品帶到他在台灣入住的酒店房間，讓他把玩。

台灣刑事局透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議管道，得知張子毅高調入住飯店，在3月15日到W飯店逮捕張子毅和李姓女子，當場還查扣港幣、歐元現鈔，合計約1350萬元港幣，另外還有多幅清朝文物，以及大批黃金條。

被捕後向辦案人員炫耀收藏

檢警調查指，張子毅玩古董字畫成痴，除了供出他為了偷渡來台，付給鍾姓導遊折合520萬港元的港幣和人民幣外，在休息時間仍不時向辦案人員炫耀自己的畢生收藏，還宣稱願意把古董文物都捐給台灣故宮。

張子毅被捕後供出自己的偷渡路線，讓刑事局得以循線在去年6月間，破獲專門安排越南人偷渡赴台的人蛇集團。台北地檢署考慮張子毅和李姓女子在台沒有前科，犯案後態度良好，因此依職權處分不起訴後，由警方將2人遞解出境，至於協助安排住宿的鍾姓導遊則已逃往大陸，遭到通緝。

（綜合報道）