【深圳特區40年】習近平或周一早上抵達深圳視察

今年是深圳特區成立40周年，據《香港01》接獲消息人士指，國家主席習近平將於12日（周一）早上抵達深圳視察，並於同日晚上觀看演出活動。 據新華社11日（周日）報道，中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，為2020年至2025年的深圳發展提出多項規劃，並發出通知要求各地部門落實。

中共中央辦公廳、國務院辦公廳近日印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，為2020年至2025年的深圳發展提出多項規劃。（資料圖片）

方案指出，支援建設粵港澳大灣區數據平台，研究論證設立數據交易市場，或依託現有交易場所開展數據交易，開展數據生產要素統計核算試點。

方案又指出，支持深圳在資本市場建設上「先行先試」，推進創業板改革及試點註冊制；試點創新企業境內，發行股票或存托憑證（CDR）。另外，在中國人民銀行數字貨幣研究所深圳下屬機構的基礎上，成立金融科技創新平台，支援開展數碼人民幣內部封閉試點測試，推動數字人民幣的研發應用和國際合作。

方案又指出，深化深汕特別合作區等區域農村土地制度改革，支持深圳在土地管理制度上深化探索，將國務院可以授權的永久基本農田以外的農用地轉為建設用地的審批事項，委托深圳市政府批准。

此外，據《香港01》接獲消息人士指，習近平將於12日（周一）早上抵達深圳視察，並於同日晚上觀看演出活動。

而據《南華早報》11日報道，習近平本周將赴深圳，參加深圳經濟特區成立40周年的紀念活動。報道又指，習近平此行也將會見香港特首林鄭月娥及澳門特首賀一誠。