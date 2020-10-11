【逃犯條例】台商李孟居央視認罪：潛入深圳偷拍武警集結

台灣10日（上周六）剛舉辦雙十慶典，大陸官媒央視11日（周日）即在「新聞聯播」中報道，大陸國安機關近期正在實施「迅雷-2020」行動，打擊台灣間諜情報機關滲透破壞行動，破獲數百宗間諜竊密案件，拘捕一批台灣間諜及運用人員。 去年8月赴香港旅遊後失聯的屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居，其後被深圳檢察院批捕，罪名是涉嫌為境外刺探、非法提供國家秘密罪。央視的「焦點訪談」則於11日報道指，李孟居涉嫌在香港爆發反修例示威期間，潛入深圳偷拍武警集結情況。

「新聞聯播」及「焦點訪談」均報道與台灣間諜案相關的內容（點圖放大）：

「新聞聯播」報道又指，這次行動是中共國安機關繼「2018-雷霆行動」後，針對台灣及其間諜情報機關的又一次重拳出擊。

報道指稱，近期以來，「台灣蔡英文當局與外部反華勢力加緊勾聯聚合，挾洋自重，頻頻製造事端，大肆鼓譟並加緊推動一系列謀『獨』活動，不斷挑戰『一個中國』底線，嚴重破壞台海和平穩定。台灣間諜情報機關加速『綠化』，甘於充當民進黨當局推進『台獨』路線的工具，大肆利用兩岸交流交往渠道，大搞『學術情戰』『媒體情戰』和所謂『情報外交』，極力挑撥祖國大陸與其他國家正常外交關係，妄圖拓展所謂的『國際空間』，嚴重危害國家主權、安全和發展利益。」

同日隨後央視的「焦點訪談」節目則指，「去年香港持續數月的暴力示威中，『台獨』勢力的鬼影時而顯現。」李孟居除了商人身分外，還是台獨組織「台灣聯合國協進會」理事。節目指，去年香港爆發反修例示威後，「台灣聯合國協進會」也立刻開始行動。李孟居的好友、「台灣聯合國協進會」候補理事陳亞麟找到李孟居，計劃去香港聲援示威者。

節目公布李孟居與陳亞麟兩人的聊天記錄。二人曾商議，為配合蔡英文政府「支援香港民主運動」，受「台灣聯合國協進會」指使，兩人計劃入境香港實施「反送中加油」行動。他們也印製了以香港及台灣為背景，以太陽花的黃色為基底的反修例傳單。

廣東省國家安全廳幹警展示李孟居等人印製的反修例傳單。（影片截圖）

李孟居在節目上認罪並供稱，陳亞麟告訴他沒請到假，無法一同前往的時候，「沒太多想，後來才覺得不太對勁，是他早知道有危險，把我騙過去。」

去年8月18日，李孟居抵達香港，一落地就參與「反送中加油」行動，因在網上得知深圳有武警部隊集結，於是在第二天便隻身前往深圳，並在武警集結操演的深圳灣體育館附近飯店入住高樓層房間，拍攝武警操演畫面，甚至一度貼近體育館拍攝。

深圳市國家安全局警察表示，根據武警保密部門鑒定，李孟居非法拍攝的照片、影像為軍事秘密，涉及部隊集結地點、主戰裝備和數量，境外據此可測算出部隊級別、規模、戰力和作戰意圖，嚴重危害國家安全，將受到法律嚴懲。

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居（右）。（聯合新聞網）

節目指，大陸已於去年10月31日對李孟居正式執行逮捕，並以涉嫌為境外刺探、非法提供秘密罪將案件移送檢察院審查起訴。目前案件已進入法院審理程序。

（綜合報道）