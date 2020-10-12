新冠肺炎｜青島衛健委：排查28萬人發現6宗確診及6宗無症狀感染者

山東青島再次出現新冠肺炎確診病例。繼昨日通報新增3宗無症狀感染者後，青島市衛健委今日（12日）早上發布消息，經過排查，共發現6宗確診病例及6宗無症狀感染者，均與青島市胸科醫院高度關聯。 目前，國家衛生健康委已經派出工作組，赴青島指導當地開展疫情防控工作。 此外，上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，即便出現青島這樣的局部疫情，也可以通過擴大檢測來獲得「動態清零」。

青島目前正加快推進社區核酸檢測，圖為市民在社區檢測點排隊等待進行核酸檢測。（中新社）

據青島市衛健委消息，11日青島市發現3例新冠肺炎無症狀感染者後，立即組織開展大規模的流調排查和分類檢測，已採樣277968份進行核酸檢測。

截至12日中午12時，全市已排查到密切接觸者132人，全部實行集中隔離觀察，全部完成核酸檢測，其中9人核酸檢測結果陽性，其餘均為陰性；密切接觸者的密切接觸者171人，全部實行集中隔離觀察，核酸檢測結果均為陰性；一般接觸者840人，核酸檢測結果均為陰性；醫務人員、住院病人及陪護人員162601人，已完成核酸檢測154815人，結果均為陰性；社區檢測人群114221人，已完成核酸檢測75296人，結果均為陰性。

新增核酸檢測結果陽性9人，包括8名市胸科醫院在院患者及陪護人員、1名患者家屬，經專家組判定，其中4例為確診病例、5例為無症狀感染者。目前青島共發現6例確診病例，其中2例為此前發布的無症狀感染者江某某（女）、韓某某轉歸；6例無症狀感染者。到目前發現的所有確診病例和無症狀感染者均與市胸科醫院高度關聯。

此外，山東多地也發布通知，近期有青島旅居史的市民需接受核酸檢測。今天凌晨，日照市衛健委發布通知，請近期有青島旅居史、接到核酸採樣檢測通知的市民，及時聯繫當地指揮部到檢測地點進行核酸與血清檢測。濟南市也發布了緊急部署，要求對青島入濟返濟人員全面排查並進行核酸檢測。

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（資料圖片）

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今天在微博上表示，中國由於早期抗疫比較成功，目前全國範圍內基本沒有本土傳播病例，即便出現青島這樣的局部疫情，也可以通過擴大檢測來獲得「動態清零」，實現最具成本效益的抗疫效果。

張文宏又指，中國既要維持目前的抗疫成果，也要為下一步全球的逐漸開放做好準備。目前全球採取比較統一的入境檢測與隔離措施，中國也不例外。這段時間窗口是中國制定戰略應對的黃金窗口。中國的疫苗研發目前顯示比較好的進度和態勢，通過疫苗保護和擴大檢測與檢疫，中國應該能應付不斷改變的世界。

（綜合報道）