中國外交部回應加拿大：加方在孟晚舟事件上才是「任意拘押」

加拿大外交部10月10日稱，駐中國大使鮑達民（Dominic Barton）9日和10日分別與在中國被捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）及公民斯帕弗（Michael Spavor）視像通話。 加拿大外交部指，這是自1月加拿大指控中國任意拘押（arbitrary detention）其公民以來，加方第一次接觸康明凱和斯帕弗，重申加拿大仍深感關切2人被捕事件，並繼續要求中方立即釋放他們。 中國外交部發言人趙立堅12日（周一）回應稱，中方堅決反對加拿大方面有關的錯誤言論。

3月6日，加拿大民眾在溫哥華卑詩省最高法院附近手持印有加拿大公民康明凱（右）和斯帕弗（左）相片的標語牌，呼籲中國釋放2人。（Reuters）

趙立堅表示，關於康明凱、斯帕弗兩名加拿大公民個案，中方已經多次介紹情況，他們涉嫌從事危害中國國家安全的活動，中國司法機關依法獨立辦案。因此「任意拘押」的帽子扣不到中方頭上。加方在孟晚舟事件上的所作所為，才是任意拘押。加方企圖在國際上拉幫結夥，聯合向中方施壓，這完全是徒勞，只會適得其反。加方應放棄雙重標準，切實尊重中國司法主權，停止發表不負責任的言論。

關於領事探視個案，趙立堅介紹道，應加方要求，在疫情防控條件允許的情況下，中方主管部門日前依法安排了加拿大駐華使館官員對加拿大有關公民進行了一次視像探視。探視期間，加方嚴格遵守了中方防疫規定，在相互尊重和照顧彼此關切的前提下，中方主管部門將繼續根據疫情依法處理加拿大有關公民的領事探視個案。

（綜合報道）