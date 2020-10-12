央視再報台諜案：民進黨前主席卓榮泰助理在捷克等國策反大陸人員

台灣10日（上周六）剛舉辦雙十慶典，大陸官媒11日（周日）即報道稱，大陸國安機關近期打擊台灣間諜情報機關滲透破壞行動，破獲數百宗間諜竊密案件，拘捕一批台灣間諜，又報道去年8月在深圳因國安理由被捕的台商李孟居案細節。 大陸官媒12日（周一）再度報道台諜案，提到民進黨前主席卓榮泰的助理鄭宇欽在去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕。報道稱，鄭宇欽受台灣國安局、軍情局等單位發展，針對大陸進行情報搜集，收取276萬新台幣（約75萬港元）的情報經費，並試圖在捷克等國策反大陸人員，挑撥大陸與其他國家的外交關係。

《央視》「焦點訪談」節目報道鄭宇欽在去年4月進入大陸時因涉間諜罪被逮捕的細節。（影片截圖）

《央視》的「焦點訪談」節目及《環球時報》報道稱，1977年出生的鄭宇欽曾任民進黨前任主席卓榮泰助理，主要從事公開情報研究，自2004年起長期在捷克活動，案發前為捷克查理大學教授。

報道提到，鄭宇欽2004年認識了台北駐捷克經濟文化代表處的代表李雲鵬，李雲鵬透露自己在國安局任職，希望鄭宇欽利用自己的情報研究能力，為台灣情報部門服務。鄭宇欽在李雲鵬指揮下，開始搜集跟大陸相關的情報，並將撰寫資料交給台灣國安局。在報道中，福建漳州市國家安全局的幹警指，鄭宇欽的台獨意識根深蒂固，仕途野心也非常大。

2008年，鄭宇欽回台灣，在「復興廣播電台」主持節目，被一名叫呂家嘉的女記者搭訕，鄭宇欽同意協助搜集時政熱點。鄭宇欽表示：「復興廣播電台屬於軍情局的外圍組織，我當時認為她的身分就是台灣軍情人員。」

報道指，2008年，鄭宇欽回台灣，在「復興廣播電台」主持節目，被一名叫呂家嘉的女記者搭訕，圖為呂家嘉。（《環球時報》）

呂家嘉提醒鄭宇欽要多去大陸，留意所接觸到的專家和學者。鄭宇欽2011到2013年先後四次到大陸參加學術會議。福建漳州市國家安全局幹警稱，「他跟專家學者談完話後，會把每個人的性格特點，所從事的領域，研究內容等信息跟台諜一五一十地報告，還會主動提出如何使用此人的想法。」

後來，呂家嘉又將台軍情局的編制內間諜陶致蓁引薦給鄭宇欽。陶致蓁向鄭宇欽提出通過歐美關係獲得大陸的情報。鄭宇欽提出，如果在捷克成立一個研究所，就能有機會參加歐盟的一些會議，於是鄭宇欽獲得一萬美元在捷克成立「中歐政治經濟研究所」。

福建省漳州市國安官員稱，陶致蓁要求鄭宇欽要多參加歐盟或北約組織的大型會議，通過這些會議了解歐美在一些重大事項上如國防、科技、政治等領域對大陸的看法，並要求鄭宇欽要在參會過程中多建立自己的人脈，以便於搜集情報。

報道稱，鄭宇欽受台灣國安局、軍情局等單位發展，針對大陸進行情報搜集，收取276萬新台幣（約75萬港元）的情報經費，並試圖在捷克等國策反大陸人員。（影片截圖）

報道又稱，從2005年到2019年，鄭宇欽共收取了276萬新台幣的間諜經費。在收取間諜經費時，鄭宇欽用化名採用多種方式簽收，如回台當面接收或者通過其在捷克開設的公司收取台間諜機關的經費。

大陸國安機關又稱，鄭宇欽以中國駐捷克大使館人員、華僑僑領、公務團組等為目標開展滲透，意圖策反人員安插「釘子」，先後向台諜介報了多名大陸人員。 2015年「中歐政治經濟研究所」成立後，更是打著該所負責人的名義，借助參加會議、接待參訪團等機會，搜集敏感情報、攀拉策反大陸重點人員。

（綜合報道）