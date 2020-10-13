央視連續第三日報台諜案：兩學者藉學術交流搜集情報

繼大陸央視《焦點訪談》節目11日、12日連續報道台灣間諜案，該節目13日（周二）再曝光兩宗台灣間諜案件，指兩名台灣學者「打著學術交流的旗號」搜集大陸資料，成為情搜工具。

蔡金樹於今年7月獲刑4年。（央視）

央視《焦點訪談》13日進行專題報道《「學術」交流中的陰謀》，披露了兩宗藏在「學術交流」中的台灣間諜案件。第一宗案件的主角為台灣人蔡金樹，早年間在大陸求學，從上世紀90年代開始從事兩岸交流活動，在大陸積累了豐富的人脈。2013年，一個自稱是蔡金樹學妹的人聯繫上了他，希望邀請他到復興電台做節目，這個學妹叫郭佳瑛，此後兩人便日漸熟識。

在郭佳瑛的要求下，蔡金樹開始為其提供情報。每次與大陸的學者和官員接觸，蔡金樹還有一個重要的任務就是私下套取大陸內部的信息，並轉交給郭佳瑛。

郭佳瑛以約稿為由與這些大陸的人員建立聯繫後，一方面物色可用的人員，一方面按照自己的需要給他們佈置選題。這些文章通過各種形式發給郭佳瑛以後，她就會第一時間整理彙總，然後呈報給軍情局，等軍情局相關部門消化完以後，她才把這些文章放到自己的傳媒網站上。

蔡金樹被指先後收取間諜情報機關發放的經費500多萬元新台幣（約135萬港元）。（央視）

幾年間，蔡金樹先後向郭佳瑛介報大陸涉台工作部門人員、重要智庫專家、知名媒體記者等50多人，先後收取間諜情報機關發放的經費500多萬元新台幣（約135萬港元）。2020年7月，蔡金樹因間諜罪被判處有期徒刑4年。

第二宗案件的主角為台灣人施正屏，1960年出生，案發前是台灣師範大學教授。報道指，豐富的閲歷和人脈關係加上專業的素養，讓施正屏進入台灣國安局的視野。2005年，施正屏的老師邀請他參加一個飯局，同來吃飯的還有兩個台灣歐亞基金會的人，其中的聯繫人叫周德益，是台灣國安局制內間諜。

施正屏被指在十多年間共獲取間諜經費160萬元新台幣（約43萬港元）。（央視）

在和周德益建立聯繫後，施正屏便幫他收集一些材料。從2005年到2018年，施正屏以台灣學者身份到大陸搜集情報，內容涉及政治、經濟、兩岸關係、政策法規等多個領域，通過公開套取、打探刺探、金錢收買、物質利誘等手段獲取「一帶一路」、亞太戰略等方面數據和內容，期間共領取間諜經費160萬元新台幣（約43萬港元）。

據早前報道，10月11日，央視曝光了李孟居於2019年在深圳因國安理由被捕的細節。10月12日，央視又曝光了鄭宇欽因涉嫌間諜罪在進入大陸時被國家安全機關逮捕。

在節目播出後，台灣陸委會回應稱，大陸刻意操作所謂破獲間諜案無稽之談，是惡意政治炒作，誣陷台灣人從事間諜行為，刻意破壞兩岸關係、干擾台灣自由民主、法治社會的正常運作，動機令人質疑與不齒，「正吿中共停止以構陷編造入罪的手法，無端栽贓台灣人民。」