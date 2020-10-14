最高法：多次「碰瓷」屢教不改者　作為打擊重點依法嚴懲

10月14日，公安部召開新聞發布會，通報最高法、最高檢、公安部聯合印發《關於依法辦理「碰瓷」違法犯罪案件的指導意見》有關情況。 最高人民法院研究室副主任周加海在發布會上表示，對於「碰瓷」犯罪集團中的首要分子、骨幹分子，多次「碰瓷」特別是屢教不改者，以及後果特別嚴重、影響特別惡劣的，要作為打擊重點依法嚴懲。

周加海介紹，人民法院將準確實施、有效貫徹上述指導意見，依法嚴懲「碰瓷」犯罪，為維護人民群眾合法權益、維護社會秩序提供更為有力的司法保障。

▼ 內地不少「碰瓷」事件都發生在馬路上，不僅讓司機蒙受損失，也影響道路安全。

一是依法嚴懲「碰瓷」犯罪。「碰瓷」犯罪性質惡劣，危害嚴重，人民群眾深惡痛絕，對此類犯罪總體上要體現嚴懲精神。「碰瓷」的手法多樣，不同手法的「碰瓷」，具體性質和危害程度存在差異，依法可能觸犯詐騙、保險詐騙、虛假訴訟、敲詐勒索、搶劫、盜竊、搶奪、交通肇事等不同罪名。

《指導意見》對此相關罪名的適用標準作了明確規定。人民法院在審判工作中，要根據刑法和《指導意見》的規定，在查明案件事實的基礎上，準確定性，恰當量刑，確保罪責刑相適應。

二是貫徹寬嚴相濟刑事政策。要根據不同「碰瓷」行為的特點，綜合考慮行為人的主觀惡性、行為手段、危害後果以及行為人在案件中所起的作用等，體現區別對待，落實寬嚴相濟。對於「碰瓷」犯罪集團中的首要分子、骨幹分子，多次「碰瓷」特別是屢教不改者，以及後果特別嚴重、影響特別惡劣的，要作為打擊重點依法嚴懲。

具有自首、立功、坦白、認罪認罰等情節的，依法從寬處理。要注意區分「碰瓷」犯罪與普通民事糾紛、行政違法案件的界限，準確適用法律，嚴格公正司法。

三是加大法治宣傳力度。結合案件審判，通過庭審直播、集中發布「碰瓷」典型案例等多種方式，有效開展法治宣傳工作，充分發揮司法案例的警示、宣示功能，震懾違法犯罪分子；增強人民群眾辨識「碰瓷」違法犯罪的能力，在遇到「碰瓷」時，勇於運用法律武器，維護自身權益。

（澎湃新聞）