人民日報警告台情治部門：玩火自焚死路一條　「勿謂言之不預」

台海情勢緊張，央視早前連續報導了大陸抓獲台灣諜報人員的新聞。 大陸官媒《人民日報》周四（15日）刊發《告台灣情治部門書》，提到「歷史大勢，浩浩湯湯；順之者昌，逆之者亡」，並正告台灣情治部門中抱守台獨立場的頑固分子，玩火自焚只有死路一條，棄暗投明才是人間正道；希望這些頑固分子早早收手，回頭是岸，莫要眷戀窮城，徘徊歧途，自尋絕路。勿謂言之不預也。 「勿謂言之不預」是大陸的外交術語，被廣泛視為最嚴厲警告甚至準備開戰的信號，過往曾在中印邊境戰爭、珍寶島事件及中越戰爭中運用。

《人民日報》周四刊發《告台灣情治部門書》。（網上圖片）

官媒：如戰事不幸爆發 罪魁禍首必是台獨

文章首先提到，近期有媒體公開報道大陸實施「迅雷—2020」專項行動的有關情況，是針對台灣當局及其間諜情報機關的又一次重拳出擊，期間共破獲數百宗台灣間諜竊密案件，拘捕了一批台方間諜及運用人員，而從前年百多宗到今年數百宗，案件數字的攀升，折射出台灣當局及其間諜情報機關困獸猶鬥，近乎瘋狂地對大陸實施各類情報滲透破壞活動。

該文續指，無風不起浪，蔡英文當局加緊與外部反華勢力勾連聚合，頻頻製造事端，嚴重危害兩岸和平和台海局勢穩定，台灣海峽已被列入「重大形勢惡化地區」。將心比心，兩岸民眾均不願兵戎相見，惟戰事一旦不幸爆發，罪魁禍首必是「台獨」。

文章又批評蔡英文當局借台灣情治部門黨同伐異、剷除異己及推動台獨，對內借助修訂國安五法、出台反滲透法，大搞「綠色恐怖」，對外則奉行金錢外交、情報外交，甘當棋子，為換取庇護不惜出賣國家主權和台灣人民切身利益。

而情治部門首腦如同把頭埋在沙內的鴕鳥，只懂一味「崇蔡媚上」，以「非綠即藍」劃分陣營，不顧情報工作規律、不管情報人員死活，導致台灣情治部門賣官鬻爵者有之，欺上瞞下者有之，貪墨經費者有之，坑蒙拐騙者有之，情報造假者有之，一派窮途末路亂象，個別人物卻還叫囂着構建所謂「不對稱戰力」，妄圖以一螳之臂阻擋歷史前進的滾滾車輪。

台海局勢日漸緊張，蔡英文早前視察台灣軍隊。（中央社）

稱台獨「末路戰車」只有粉身碎骨結局

該文進一步稱，大陸不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，也願以最大誠意與廣大台灣同胞共享和平，共謀發展，但對謀獨拒統、破壞和平等種種逆行，必將依法嚴懲不貸；奉勸台灣情治部門別被台獨的「末路戰車」所綁架，其只有一個結局，就是粉身碎骨、身敗名裂。

對冥頑不化、死不悔改、繼續從事台獨分裂活動，危害祖國國家安全和利益的死硬分子，大陸國家安全機關會堅決運用反分裂國家法、反間諜法等法律武器，緊盯不放、窮追務獲、一追到底。文章稱：「青山遮不住，畢竟東流​​去。希望這些頑固分子儘早認清形勢，早早收手，回頭是岸，莫要眷戀窮城，徘徊歧途，自尋絕路。勿謂言之不預也。」

文章最後向台灣情治部門中「擁護祖國統一的有識之士」表示，血濃於水，守望相助，兩岸同胞同根同源，同文同種，大陸與其溝通交流的大門永遠敞開，渡盡劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇，希望雙方攜手一道遏台獨、反分裂、促和平，共築抵禦外侮；又指歷史若鏡，歲月淘沙。解決台灣問題，實現祖國完全統一，是大勢所趨、民心所向。完成這一歷史大業，必須依靠兩岸同胞的和衷共濟、共同奮鬥。

今年以來大陸軍機多次越過台海中線，台灣F-16戰機（左）則經常緊急起飛監控伴飛。（資料圖片）

「勿謂言之不預」屢用於戰前警告及動員場景

自1949年中共建政，大陸最高級別喉舌僅在少數重要時刻使用「勿謂言之不預」，其中最著名的兩次均出現在發起對外戰爭前夕的警告和戰前動員的場景中。1962年，中印圍繞西藏主權發生邊境衝突，同年9月22日，《人民日報》第一版發表了題為《是可忍，孰不可忍》的社論，當中便有「勿謂言之不預」的警告，敦促印度立即從邊境撤軍。近一個月後，中印便爆發了邊境戰爭。

1978年12月25日，中越關係急劇惡化之際，《人民日報》在第三版發表題為《我們的忍耐是有限度的》的社論，嚴正警告越南當局：「如果你們仗恃有蘇聯的支持，得寸進尺，繼續恣意妄為，必將受到應得的懲罰。我們把話說在前面，勿謂言之不預。」最後，解放軍在1979年2月中旬從廣西、雲南發起對越戰爭，雙方衝突一直蔓延到上世紀八十年代末。