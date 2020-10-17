「人民在捱餓邊緣」　台灣名嘴稱「大陸經濟大崩潰」惹議

深圳經濟特區建立40周年之際，有台灣政論節目稱，大陸經濟大崩潰，廣州深圳街上都沒人，引起社會輿論關注。

《環球時報》報道，在10月15日播出的一個台灣政論節目中，台灣媒體人吳國棟聲稱，大陸內部經濟已經大崩潰，並稱深圳龍華區馬路上「空空的」，這種情況已延伸到廣州。不僅如此，吳國棟還聲稱「大陸人民已經在面臨飢餓的邊緣」。

消息傳到大陸，不少網民留言表示，「這種愚昧宣傳，可憐井底之蛙。」還有網民留言稱，很難相信居然有很多人會盲目相信這些搞笑言論，揶揄這是「一本正經的自娛自樂」。

10月14日，深圳經濟特區建立40周年慶祝大會在廣東省深圳市舉行，國家主席習近平出席大會並發表講話。在講話中，習近平指出：「深圳要建設好中國特色社會主義先行示範區，創建社會主義現代化強國的城市範例，提高貫徹落實新發展理念能力和水平，形成全面深化改革、全面擴大開放新格局，推進粵港澳大灣區建設，豐富『一國兩制』事業發展新實踐，率先實現社會主義現代化。」

1980年8月26日，第五屆全國人大常務委員會第十五次會議，正式批准設置經濟特區並通過《廣東省經濟特區暫行條例》，中國第一個經濟特區——深圳經濟特區就此正式誕生，至今已有40年。

2019年8月《關於支持深圳建設中國特色社會主義先行示範區的意見》發布，該文件對於深圳的城市定位引發輿論巨大關注。在中國決策層的態度中，40年前隔着一條深圳河，深圳成為了中國向西方進行學習的試點，藉此不斷完善自身的市場經濟、補足工業化的進程。而40年後，同樣是隔着一條深圳河，深圳則再次成為中國超越西方模式的試點。