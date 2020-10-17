習近平：加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局

《新華社》報道，中共中央政治局在周五（16日）下午舉行第二十四次集體學習，主題是量子科技研究和應用前景。 中共總書記習近平在主持學習時強調，當今世界正經歷百年未有之大變局，科技創新是其中一個關鍵變量。中國要於危機中育先機、於變局中開新局，必須向科技創新要答案。中國要充分認識推動量子科技發展的重要性和緊迫性，加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局，把握大趨勢，下好先手棋。

習近平指出，近年來，量子科技發展突飛猛進，成為新一輪科技革命和產業變革的前沿領域。加快發展量子科技，對促進高質量發展、保障國家安全具有非常重要的作用。量子力學是人類探究微觀世界的重大成果。量子科技發展具有重大科學意義和戰略價值，是一項對傳統技術體系產生衝擊、進行重構的重大顛覆性技術創新，將引領新一輪科技革命和產業變革方向。

習近平指要加強量子科技發展戰略謀劃和系統布局。圖為中國科學技術大學先進技術研究院（中科大先研院）量子科學實驗衛星、量子通信京滬幹線總控中心。（中新社）

習近平表示，中國科技工作者在量子科技上奮起直追，取得一批具有國際影響力的重大創新成果。總體上看，中國已經具備在量子科技領域的科技實力和創新能力，但同時也要看到中國量子科技發展存在不少短板，發展面臨多重挑戰。中國必須堅定不移走自主創新道路，突破關鍵核心技術，努力在關鍵領域實現自主可控，保障產業鏈供應鏈安全，增強中國科技應對國際風險挑戰的能力。

習近平指，要系統總結中國量子科技發展的成功經驗，同時借鑑國外的有益做法，培育量子通訊等戰略性新興產業，搶佔量子科技國際競爭制高點，構築發展新優勢。習近平提出多項要求，分別是要加強頂層設計和前瞻布局、健全政策支持體系、加快基礎研究突破和關鍵核心技術攻關、培養造就高水平人才隊伍、促進產學研協同創新。

中國企業研發的量子通訊系統設備。（中新社）

習近平在最後亦提到，各級黨委和政府要高度重視科技創新發展，做好重大科技任務布局規劃，優化科技資源配置，並要發揮宏觀指導、統籌協調、服務保障作用，有力推動重大科技任務攻關，為搶佔科技發展國際競爭制高點、構築發展新優勢提供有力支持。

（新華社）