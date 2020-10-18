家長投訴「體育老師當班主任」　教育部：希望不再是問題而是時髦

日前，山東青島第五十三中學一個班級，因由體育老師擔當班主任，而遭到家長投訴，家長認為，此舉不利於學生文化學習。當地教育局回應指，該體育老師在教學和管理學生等方面經驗豐富。 國家教育部體育衛生與藝術教育司司長王登峰昨日（17日）表示，每一名教師都有教師資格證，都符合教師要求，只是教的科目不同。希望體育老師當班主任不再是問題，能成為一個時髦。

教育部17日上午召開新聞發布會，解讀中辦、國辦《關於全面加強和改進新時代學校體育工作的意見》和《關於全面加強和改進新時代學校美育工作的意見》兩個文件。

王登峰說，希望體育老師當班主任不再是問題，而是時髦。（網上圖片）

對於體育老師當班主任遭投訴，王登峰在會上說，這些問題其實是社會思想觀念和現行的師資教師評價乃至學生評價體系帶來。因為在很多人心目中體育不是主課，這門課學的好壞、甚至學不學都不重要。家長認為體育老師當班主任，對涉及到學生升學考試的內容沒有多大的貢獻。

他表示，另外，這體現了對整個體育教師師資隊伍和體育教學狀況的擔心。未來起碼要保障體育老師的課時，不要經常「被生病」。無論體育教師、音樂老師、美術老師、科技老師，都可以做班主任。

青島五十三中學一班級因體育老師當班主任，家長憤而投訴至教育局。（青島市教育局網站）

對於體育、美育的改革方向，王登峰指出，學校的體育中考要不斷總結經驗，逐年增加分值，要達到跟語、數、外同分值的水平。目前，雲南省已經做到了從今年開始體育中考跟語、數、外一樣都是100分。在此基礎上，透過不斷總結經驗，立即啟動體育在高考中計分的研究。

王登峰還透露，美育跟體育一樣，除了綜合性評價以外，美育中考要在試點基礎上盡快推廣，力爭2022年全面實行美育中考。

對於體育老師當班主任，不少網民都表示「沒什麼不可以」，認為體育課對於學生的身心發展至關重要，呼籲平等看待不同科目：

「體育老師怎麼就不能當班主任了？」 「我們學校有體育老師、音樂老師當班主任的」 「體育老師當班主任，就沒有老師敢佔用體育課了」 「只要對學生用心，我覺得可以啊」 「別拿體育老師不當老師」

（綜合報道）