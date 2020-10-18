官媒引專家評白雲山複方板藍根：體外研究有效不等於對人有效

中國工程院院士鍾南山日前透露，研究團隊開展一系列體外研究後發現，白雲山複方板藍根顆粒對抑制新冠病毒有效。消息一出，內地各大電商平台上白雲山官方旗艦店出售的複方板藍根顆粒隨即賣斷市，相關產品目前處於缺貨狀態。 不過，人民日報旗下《健康時報》18日（周日）的報道則引述專家指，體外研究有效不等於對人有效，「在三期臨床實驗做完之前，沒有人能夠說這個藥就肯定會有效果」。

關於白雲山複方板藍根顆粒能不能預防新冠病毒的問題，《健康時報》的報道引述美國賓夕法尼亞大學醫學院病理及實驗醫藥系研究副教授張洪濤稱，「在三期臨床實驗做完之前，沒有人能夠說這個藥就肯定會有效果」。張洪濤說：「鍾南山院士表述的是：聯合研究團隊系統開展了一系列南藥抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現複方板藍根顆粒和口炎清顆粒等顯示出體外抑制藥效。」張洪濤續指，「『顯示出體外抑制藥效』與最後證明有治療效果還有十萬八千里的距離。」

張洪濤解釋體外抑製藥效時稱：「體外療效就是像現在的藥物實驗必須經過三個階段，第一個就是體外實驗，第二個是動物實驗，第三個才是人體實驗，也就是臨床實驗，只有在體外實驗中取得療效才會推進到動物實驗，這需要一步一步來的，像在一月份曾經被搶購一空的雙黃連，也是體外有效，但是至今還未看到臨床治療有效的證據。」

面對這些「體外試驗」的結果，張洪濤強調，沒必要跟風去購買該類藥品，有需要了再購買。到底有沒有效果，還得等待正規的、嚴格的三期臨床試驗結果，相信這款板藍根複方顆粒會很快進入進一步的研究，並有論文與數據，在不久的將來公布。

據此前報道，鍾南山在研究報告中提到，經過十多年的聯合攻關，白雲山板藍根具有很好的預防病毒進入細胞的作用、抗炎的作用，即白雲山板藍根具有抑制病毒侵入、調節炎症等藥理作用。

報告稱，新冠肺炎疫情發生以來，研究團隊與廣藥集團合作對旗下10個企業的16個已上市中成藥開展了抗新型冠狀病毒的體外藥效篩選，發現了白雲山複方板藍根顆粒具有體外抑制藥效。

（綜合報道）