發改委原副主任彭森：中央給予深圳的政策力度比海南自貿島更大

中共中央辦公廳、國務院辦公廳早前印發《深圳建設中國特色社會主義先行示範區綜合改革試點實施方案（2020－2025年）》，賦予深圳在重點領域和關鍵環節改革上更多自主權。 中國經濟體制改革研究會會長、國家發展和改革委員會原副主任彭森接受官媒採訪時分析，中央給予深圳的相關政策力度比海南「自貿島」更大。

中國經濟體制改革研究會會長、國家發展和改革委員會原副主任彭森。（網絡圖片）

中新社18日報道指，彭森受訪時說，海南「自貿島」側重於在更高水平對外開放方面做一些全方位探索，包括結構性的對外開放和制度性對外開放，都會有更大調整。但從海南來講，不要求它所有政策都是可複製可推廣的，而是在海南這個3.5萬平方公里的島嶼之上，通過「自貿島」建設來落實相關政策，實現更高水平對外開放的制度創新。

對比深圳和海南，彭森說：「深圳則是立足於神州大地，要能夠盡快提供一些可複製可推廣的經驗，這是最大的區別。」

彭森說，這次中央給予深圳的政策，不比給海南「自貿島」的政策力度差，「應該講力度甚至更大」，特別是提出了在法律方面做更多授權，鼓勵深圳在新經濟領域加快一些立法創新。

彭森認為，過去40年間，深圳從一個小漁村、GDP只有2億元人民幣左右的農業縣，發展到現在這樣一個國際化現代化的創新城市。在國際上，新加坡可以算是一個相對比較類似的情況，但新加坡缺少廣大市場腹地，是一個島國型、城市型的經濟，其外向型經濟高度依賴國際環境。

他指出，深圳背靠中國市場，有全中國的支持和關注，無論人才、資本、科技成果，都是全國集聚到深圳。今後深圳的發展，又會給全中國提供新的發展動能、提供新的制度範例。