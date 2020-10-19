新冠肺炎｜李蘭娟：中國已控制本土疫情傳播　外防輸入成防疫重點

撰文：朱加樟
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中國工程院院士李蘭娟18日（周日）於2020世界青年科學家峰會的「大健康論壇」上表示，今年國慶假期期間國內有多達6億多人次的流動，但沒有爆發本土新冠肺炎疫情，可見中國當前是比較安全的，已經基本控制了本土疫情的傳播。而中國的疫情主要是以隱性感染者引發的局部傳染和境外輸入傳播為主，外防輸入成為當下疫情防控的重點。
李蘭娟表示，外防輸入成為當下疫情防控的重點。（資料圖片）
李蘭娟又表示，在對新冠肺炎疫情早期流行病學的特點進行研究後，該病毒呈現傳播速度很快、傳播能力極強、感染範圍很廣等特點。基於該病毒控制難度較大，「早發現、早診斷、早隔離、早治療」的「四早」防控策略被提出，這是中國此次抗疫期間取得的非常重要的經驗。
李蘭娟說：「發現與控制傳染源是控制疫情的關鍵，預防和控制傳染病的根本是控制傳染源。控制傳染源是一個最基本、最重要的措施。同時在發現感染者方面，我們團隊用『大數據』的方法來分析散落在各地的隱形傳染源，首先提出『無意識密切接觸者』概念。」
李蘭娟又稱：「現在疫情防控已經進入了常態化，我們應該繼續外防輸入，把好國門，發現一個隔離一個，不讓病毒繼續蔓延。同時要平戰結合，加強發熱門診建設，深入進行科學研究，來戰勝這場疫情。」
（中新社）