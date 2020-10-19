新冠肺炎｜李蘭娟：中國已控制本土疫情傳播　外防輸入成防疫重點

中國工程院院士李蘭娟18日（周日）於2020世界青年科學家峰會的「大健康論壇」上表示，今年國慶假期期間國內有多達6億多人次的流動，但沒有爆發本土新冠肺炎疫情，可見中國當前是比較安全的，已經基本控制了本土疫情的傳播。而中國的疫​​情主要是以隱性感染者引發的局部傳染和境外輸入傳播為主，外防輸入成為當下疫情防控的重點。

李蘭娟表示，外防輸入成為當下疫情防控的重點。（資料圖片）

李蘭娟又表示，在對新冠肺炎疫情早期流行病學的特點進行研究後，該病毒呈現傳播速度很快、傳播能力極強、感染範圍很廣等特點。基於該病毒控制難度較大，「早發現、早診斷、早隔離、早治療」的「四早」防控策略被提出，這是中國此次抗疫期間取得的非常重要的經驗。

李蘭娟說：「發現與控制傳染源是控制疫情的關鍵，預防和控制傳染病的根本是控制傳染源。控制傳染源是一個最基本、最重要的措施。同時在發現感染者方面，我們團隊用『大數據』的方法來分析散落在各地的隱形傳染源，首先提出『無意識密切接觸者』概念。」

李蘭娟又稱：「現在疫情防控已經進入了常態化，我們應該繼續外防輸入，把好國門，發現一個隔離一個，不讓病毒繼續蔓延。同時要平戰結合，加強發熱門診建設，深入進行科學研究，來戰勝這場疫情。」

（中新社）