【抗美援朝70周年】習近平參觀展覽：繼承和弘揚抗美援朝精神

中美關係持續惡化的背景下，中國「抗美援朝」70周年紀念活動相比往年受到了更多的關注。 「銘記偉大勝利 捍衛和平正義——紀念中國人民志願軍抗美援朝出國作戰70周年主題展覽」今天（19日）在中國人民革命軍事博物館開幕，中共總書記、國家主席習近平及總理李克強等中央政治局7名常委，以及國家副主席王岐山等大批黨政高官參觀展覽。 習近平強調在新時代繼承和弘揚偉大抗美援朝精神，為實現中華民族偉大復興而奮鬥。

中央政治局7名常委等黨政高官參觀展覽（點圖放大）：

據央視報道，習近平強調，70年前，為了保衛和平、反抗侵略，中國黨和政府毅然作出抗美援朝、保家衛國的歷史性決策，英雄的中國人民志願軍高舉正義旗幟，同朝鮮人民和軍隊一道，捨生忘死、浴血奮戰，贏得了抗美援朝戰爭偉大勝利，為世界和平和人類進步事業作出巨大貢獻。抗美援朝戰爭的勝利，是正義的勝利、和平的勝利、人民的勝利。抗美援朝戰爭鍛造形成的偉大抗美援朝精神，是彌足珍貴的精神財富，必將激勵中國人民和中華民族克服一切艱難險阻、戰勝一切強大敵人。

習近平又稱，要深入學習宣傳中國人民志願軍的英雄事蹟和革命精神，學好黨史、新中國史、改革開放史、社會主義發展史，激勵全黨全軍全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍，牢記初心使命，堅定必勝信念，發揚鬥爭精神，增強鬥爭本領，為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中國夢強軍夢不懈奮鬥，為維護世界和平、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。

央視報道又指，主題展覽開幕式19日上午舉行。中共中央政治局常委、中央書記處書記王滬寧發表講話並宣布展覽開幕。

王滬寧表示，抗美援朝戰爭是保衛和平、反抗侵略的正義之戰。英雄的中國人民志願軍將士同朝鮮人民和軍隊一道浴血奮戰，贏得了抗美援朝戰爭的偉大勝利。舉辦展覽，就是要全面回顧抗美援朝戰爭的光輝歷程和寶貴經驗，激勵我們奮力投身新時代強國強軍偉大事業。要更加緊密地團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，增強「四個意識」、堅定「四個自信」、做到「兩個維護」，大力弘揚抗美援朝精神，為實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。

中共政治局委員孫春蘭、張又俠、黃坤明、蔡奇、全國人大常委會副委員長丁仲禮、全國政協副主席劉奇葆也出席了開幕式。

首批參與空戰的官兵在浪頭機場合影。（央視新聞客戶端）

此外，央視也於10月18日播出了抗美援朝歷史紀錄片《為了和平》。在中美關係持續交惡背景下，引起廣泛關注。

據悉，該片經中共中央軍委批准，中央軍委政治工作部組織拍攝，共分《正義擔當》、《殊死較量》、《血性迸發》、《英雄讚歌》、《萬眾一心》、《偉大勝利》6集，每集約50分鐘，採取史論結合、故事表達的方式，回顧呈現中共領導抗美援朝戰爭的歷程和經驗。

有媒體注意到，央視在報道抗美援朝中首創空戰勝利的英雄部隊時，還曝光了空軍航空兵某旅執行某次海上防空警戒任務的現場畫面。

空軍航空兵某旅飛行員羅威表示，當時已經看清楚了對方機徽、機號，並施壓壓坡度，壓縮間隔，干擾解放軍對其進行跟蹤監視。「我立即在他尾後做S轉彎，始終在他尾後跟蹤監視，當對方發現通過盤旋、壓坡度等方式無法擺脱我的時候，他們就選擇遠離我方的海岸線，飛向公海。」

9月底，《環球時報》發表文章說今年是中國軍隊入朝作戰70周年，當年麥克阿瑟和華盛頓都認為中國不會出兵，但美國「因為那次誤判而損失慘重」。文章說現在如果美國對中國「挑釁和攻擊」，中國同樣「不會猶豫與美軍浴血一戰」。

《環球時報》的評論主要是針對美軍計劃在南海附近部署具有偵察打擊能力的先進無人機而發。北京表示已經就此向美國提出交涉。

中美關係緊張下的朝鮮戰爭再次受矚：

《環球時報》文章說，美國如果動用MQ-9無人機攻擊中國南沙島礁或其他中國目標就是戰爭行為，「解放軍一定會奮起反擊，讓美軍付出沉重代價。」

9月3日，美軍動用MQ-9「死神」（Reaper）無人機在加州附近島嶼進行了海上攻擊演習。美國《空軍》雜誌報道說，這是美國空軍首次在太平洋上進行無人機戰術訓練活動。

另外報道刊登的照片顯示，參加模擬攻擊演習的美國空軍人員的臂章上印有代表中國地圖的紅色剪影。顯示紅色中國地圖襯托「死神」無人機的圖案招致中國網絡輿論的激烈反應。

《環球時報》評論認為，美國空軍MQ-9無人機部隊如此明顯地把中國作為假想敵非同尋常，美軍顯然要藉此傳遞強烈信號，是激進的挑釁。