指續約勢在必行　環時：梵蒂岡或想與中國建交　但中國有更多考量

中國和梵蒂岡2018年達成的主教任命協議將於周四（22日）到期，中國官媒《環球時報》英文版周二（20日）報道，中梵可望續簽主教任命臨時性協議，但報道引用學者分析指出，中梵建交不會那麼快，梵蒂岡或想與中國建交，但中國有更多考量。

據意大利《晚郵報》日前披露，中梵將在22日共同宣布續約。《環球時報》英文版20日晚刊登題為「續簽主教協議反映中梵關係健康」一文，引述觀察家指出，中梵續約不只代表主教任命臨時性協議實施順利，也代表梵蒂岡即使面對外界要求停止與中國對話的壓力，仍有意進一步推展與中國的關係。

中梵去年簽定主教任命協議後，8月26日首度舉行主教祝聖禮，中方首度接受教廷屬意的內蒙古集寧教區主教姚順擔任主教。（天亞社）

「續約勢在必行」

環時指出，梵蒂岡官方新聞室不願證實中梵續約的消息，但觀察家都相信續約勢在必行，教宗摯友、耶穌會期刊「公教文明」主編習安東（Antonio Spadaro SJ）認為，中梵沒有任何理由不如期續約。環時指出，中國主教會議副主席、閩東教區主教詹思祿認為，續約將給中國教會帶來明確的訊息，即梵蒂岡希望在中國正常發展。

美國國務卿蓬佩奧日前訪問梵蒂岡時，公開反對中梵續約，但梵蒂岡悍然拒絕，教宗並以迴避干涉選舉為由拒見蓬佩奧。習安東向環時表示，美國的強烈反對凸顯了梵中協議的重要性，也更印證梵蒂岡堅持與中國對話的善意。

2020年10月1日，美國國務卿蓬佩奧（右二）與梵蒂岡高官會晤，試圖阻止中梵續簽協議。（Reuters）

不過對於《晚郵報》提到中梵可望在未來兩年內正式建交，環時持保留態度，報道引述退休的中國社科院世界宗教研究所研究員王美秀指出，梵蒂岡出於關懷中國教會的立場，可能會希望與中國建交，但中國有更多考量。

專長研究天主教的王美秀指出，中梵續約後的實施狀況將影響後續發展，根據協議，中國主教候選人出爐後，將由教宗核可並任命，此作法可促使中國天主教徒更愛國也更愛教會，變成良好公民，也能增進中梵間的互信。

（環球時報）