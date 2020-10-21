屢傳晶片項目爛尾　發改委指「三無」企業投身行業浪費資源

內地近期不斷傳出有晶片相關研發項目「爛尾」的消息，國家發改委發言人孟瑋在周二（20日）的新聞發布會上就提到，確有一批「三無」企業投身集成電路行業。 孟瑋指，國家發改委高度重視集成電路產業健康有序發展，將會與有關部門強化頂層設計，狠抓產業規劃布局，努力維護產業發展秩序。

2020年6月16日，在江蘇淮安，一批工人正在晶片生產作業中。（視覺中國）

孟瑋介紹，集成電路產業是國民經濟和社會發展的戰略性、基礎性和先導性產業，地位十分重要。中央近年來高度重視集成電路產業發展，出台一系列政策措施，支持和引導產業健康發展。在相關政策的支持推動下，中國集成電路產業發展勢頭向好，技術水平大幅提升，企業加速成長壯大。中國國集成電路銷售收入在去年高達7562億元（人民幣．下同），同比增長15.8%，成為全球集成電路發展增速最快的地區之一。

孟瑋稱，國內投資集成電路產業的熱情不斷高漲，確有一些沒經驗、沒技術、沒人才的「三無」企業投身集成電路行業，「個別地方對集成電路發展的規律認識不夠，盲目上項目，低水平重復建設風險顯現，甚至有個別項目建設停滯、廠房空置，造成資源浪費。」

孟瑋表示，針對當前行業出現的亂像，國家發改委下一步將重點做好四大方面工作，包括加強規劃布局，引導行業加強自律，避免惡性競爭、完善政策體系，提升產業創新能力和發展質量，引導產業健康發展、建立防範機制，降低集成電路重大項目投資風險，以及壓實各方責任，對造成重大損失或引發重大風險的，予以通報問責。

號稱總投資逾千億元的武漢弘芯半導體製造項目陷入重大危機，隨時面臨資金鏈斷，其二期用地至今仍是一片爛地。（集微網）

另一方面，官方傳媒《新華社》亦在周三（21日）轉載《新京報》的評論文章，直指要警惕不顧實際情況的盲目上項目，人為放大行業泡沫和風險，「説到底，芯（晶）片産業的重要性愈是提級，愈要避免出現『過熱』現象助長行業虛火」。

（綜合報道）