【美國大選2020】拜登投書美國中文媒體　稱當選將深化與台灣關係

美國大選將在11月3日舉行，民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）與現任總統特朗普（Donald Trump）對壘。 台灣聯合報系旗下在北美的中文媒體《世界日報》報道，拜登周四（22日）以「為我們家庭更繁榮的未來」（More Prosperous Future For Our Families）為題投書該報，他稱許台灣是居領先地位的民主政體，會強化與台灣的關係。 談及中美關係時，拜登指會在符合美國利益的領域與中國大陸合作，包括公共衛生和氣候變遷。

拜登在文中表示，若他作為總統，他將捍衛每個人的美國夢，讓每一勤奮努力的家庭，享有通向繁榮和美好未來的公平機會。他將反對任何形式的種族歧視，指示司法部優先處理仇恨犯罪，以彌合仇恨與分裂的傷口，而非煽風點火。

在防控新冠肺炎疫情方面，他批評特朗普堅持把新冠病毒稱作「中國病毒」。拜登稱，特朗普沒有抗疫計劃但他有，他會聽取科學家、專家的意見，讓新冠病毒檢測、治療，以及最終的疫苗免費，並對所有人開放。

在美台關係方面，拜登稱美國是一個太平洋強國，將與盟友並肩，增進在亞太地區共享的繁榮、安全與價值。其中就包括深化與台灣這個居領先地位的民主政體、主要經濟體，以及科技重鎮的關係。他還指台灣是有效控制新冠病毒的閃亮典範。

拜登又表示，他應對中國的方式，會聚焦增強美國競爭力，再興國內優勢，並更新其在海外的聯盟與領導力。他指將在符合美國利益的領域與中國合作，包括公共衛生和氣候變遷。