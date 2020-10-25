【觀察】十月驚奇：台灣領空為何成美空軍的「百慕大三角」？

美國電子偵察機到底在2020年10月21日有沒有飛越台北上空，已經形成「羅生門」的局面，美國飛機在台北上空「出現」又「失踪」，簡直有如飛入「百慕大三角」一般：原先台灣國防部於10月21日對外表示這是「假新聞」，之後在23日遭美軍「打臉」，但最後美軍在10月24日又「改口」是錯誤消息。

台海局勢緊張，美軍時常派電子偵察機進行任務，圖為2020年10月中旬，美軍2架電子偵察機飛往中國東南沿海。（微博@南海戰略態勢感知）

該訊息曝光最早是從日本的航空觀察帳號「東京雷達」，它在10月21日於Twitter表示，根據飛行軌迹，美國空軍RC-135W電偵機在10月21日上午11點，疑似在3萬1,500呎高度飛越台北上空。

而隨後台灣國防部下的空軍司令部便說這是「假消息」。

不過，10月23日，美國軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）則報道，已取得一名美國太平洋空軍（U.S. Air Force）軍官證實，一架RC-135W電子偵察機21日的確曾飛行經過台北上空。

但最終，該篇報道於10月24日更新了來自美國太平洋空軍的更正訊息，修改標題為「關於RC-135W電子偵察機飛越台灣一事空軍先是證實，之後撤回聲明」。

更新的報道指出，太平洋空軍公共事務部門主管韋克曼（Tony Wickman）中校聯繫「戰區」網站，表示該部門人員先前關於RC-135W電子偵察機的回覆為錯誤消息，希望「戰區」網站更正，並稱「在該日期、時間與該地區沒有任何美國飛機。」

從整起事件的發生來看，大概率是美電偵機的確飛過台灣上空，但美空軍對此的證實和說法卻有所反覆，相較之下，台灣國防部則是「否認到底」，因此可以說台灣領空變成了美空軍的「百慕大三角」。

飛行軌迹遭到觀察是一回事，但台灣和美國對此的反應則涉及到一定程度的政治表態，因此這起「反轉」事件更重要的是台灣和美國對外釋放出的政治訊號。

首先，台灣「否認到底」的態度非常單純，就是為了避免台海成為中美鬥法的戰略空間，希望在一定程度上能夠避免「引火上身」。雖然這跟蔡英文以往「親美抗中」的立場有所衝突，但礙於當前台海局勢的緊張惡化，外界認為蔡政府在兩岸軍事衝突上已經「急踩剎車」，包括先前「禁止開第一槍」都是類似的應變措施。

其次，則是美國先是證實而後又否認的「反轉」，其中又可以再分成三種解釋。第一是美國認為這樣「打臉盟友」台灣並不妥當，因此改變說法。第二則是美軍新聞網站選擇在北京高調慶祝「抗美援朝70周年當天釋放出美空軍進入台灣領空的消息，恐引發中美關係的惡化，因此24日美國空軍又正式「撤回」該消息。最後則是，美軍釋放該訊息後，意識到這中間可能產生的戰略誤判，因此在24日緊急修正。

而所謂的戰略誤判其實是，美軍一旦對外正式證實美空軍的確進入台灣領空，而這將導致解放軍「打蛇隨棍上」，也就是說，解放軍將會以「驅逐美軍」的理由也進入台灣領空，而這將使得台海的局勢陷入更加緊張的關係，同時也讓台灣軍方處於兩難的局面。

換句話說，以往美空軍也有穿越台灣領空的情況，但只要美軍不做出正式的政治表態，便不會引發解放軍的反制，而相反的情況則會使得台海局勢產生天大的變化。

從這個意義上，可以發現台灣第一時間否認其實是正確的決定，但從後續的發展來看，倒也突顯出台海局勢的變化，恐怕已非台灣這個「棋手」所能決定的。而隨着美國大選即將到來，台海局勢在「十月驚奇」中或許仍然充滿變數。