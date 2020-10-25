捷克衛生部長稱病毒「幾乎可確定」源自中國實驗室　中使館駁斥

捷克衛生部長普利姆拉（Roman Prymula）上周四（22日）就對議員表示，病毒幾乎可確定源自中國實驗室洩漏。 中國駐捷克使館對此發表聲明稱，「使用『幾乎』的表述不嚴謹也不負責任，我們對此堅決反對。」

10月21日，普利姆拉被拍到步出布拉格一間按照衛生部防疫規定需要關閉的餐館，且他沒有佩戴口罩。（法新社）

綜合外媒報道，普利姆拉22日對議會眾議員表示，「幾乎可以確定新冠病毒源於中國實驗室洩露，但非人為製造」。

中國駐捷克使館上周五（23日）在官網刊文回應事件，稱若有關報道屬實，中方對普萊穆拉部長這一言論十分不解。「作為衛生領域專家，他應該清楚新冠病毒溯源是一個複雜的科學問題，尚未有確定答案。就此下結論之前，需要拿出切實證據。

使館續指，中國是最先通告疫情的國家，但這並不意味着疫情就起源於中國。很多信息和調查顯示，全世界多國多點都發現了病毒的行蹤，而且有不少早於中國發現的時間。世衛組織官員曾表示，病毒溯源是一個持續發展過程，可能涉及多國多地；隨着該進程的推進，要對病毒來源存在多種可能性持開放態度。

捷克新冠肺炎疫情：圖為捷克布拉格一些球迷在圍欄外觀看球賽。在疫情大流行期間，捷克球場的觀眾席設有人數限制。（AP）

實際上，上周三（21日），普利姆拉被拍到步出布拉格一間按照衛生部防疫規定需要關閉的餐館，且他沒有佩戴口罩。他事後遭輿論抨擊，但拒絕辭職。

值得一提是，早在今年3月，有捷克傳媒稱，自中國採購的新冠病毒快速檢測試劑錯誤率達到8成，時任衛生部副部長的普利姆拉反駁相關說法，指「所謂80%錯誤率的說法是不正確的，該檢測是指向性檢測，如果要確診，還需進行PCR檢測」，中國駐捷克大使館發言人在回應此事時，也引用了普利姆拉的這一澄清。

公開資料顯示，現年56歲的普利姆拉是一名流行病學家、預備役上校、醫師和國際象棋棋手，也是捷克防疫規則的主要制定者，今年9月21日甫升任衛生部長。英國《衛報》認為，雖然普利姆拉拒絕辭任，但他的政治生涯已窮途末路，因為該國總理巴比斯（Andrej Babis）已告知他「辭職或是被炒」，並表示有意任命一個新的衛生部長。

（綜合報道）