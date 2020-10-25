逾150萬人報名參加國家公務員考試　競爭激烈職位「三千選一」

2021年度國家公務員考試（國考）報名於昨日（24日）結束。今年的報名人數超過150萬人，與去年同期相比增加11萬餘人，其中140萬人已通過審核，資格審核於26日傍晚6時結束。

2021年度國家公務員考試（國考）報名於昨日（24日）結束，今年的報名人數超過150萬人。圖為去年國考的筆試開考的情況。（視覺中國）

《新京報》25日報道指，2021年度國考共招錄25726人，招錄人數增加了一千多人，平均競爭比例為54.5:1，略高於去年競爭力度。

根據報名系統中顯示的數據來看，中央層級的競爭最激烈，競爭比例高達141:1，副省級及以上職位的競爭比例僅比中央機關級別職位略低一點，而市級職位的競爭比例為35:1，成功的機率更大。

3455人爭當「東莞調查隊業務科室一級科員」

中新網等內媒報道指，本次報名中熱門崗位的競爭已經超過「三千選一」。例如，截至24日傍晚6時，報名階段競爭熱度最高的國家統計局廣東調查總隊「東莞調查隊業務科室一級科員」一職，其競爭比例已經達到3455:1。

這一職位從報名開始以來就熱度較高。按照介紹，這一職位主要從事一線統計調查、數據處理、統計分析、統計研究、財務管理、會計等工作。

除了這一來自廣東東莞的職位，截至報名結束時，競爭超過「三千選一」的職位還有國家稅務總局上海市稅務局「一級行政執法員(十一)」一職，其競爭比例達到3110:1。

此外，人氣最旺的十大部門均來自稅務部門。其中，國家稅務總局廣東省稅務局的通過報名審核人數達到65254人，是唯一一個過審人數超過六萬人的部門。

（綜合報道）