傳美軍機飛越台北上空　美台皆否認　南早引解放軍消息證實事件

日前，有多間美、日軍事媒體異口同聲地表示，美軍一架RC-135W電子偵察機上周三（21日）飛越台北上空。消息遭台空軍司令部駁斥。美國太平洋空軍（PACAF）隨後也表示報道為錯誤消息，「當時沒有美方軍機在該區域出現」。 不過，本港《南華早報》引述解放軍內部消息人士稱，這架飛機的確飛過台灣上空，而且受到大陸密切監視。

據《南華早報》24日報道，上述消息人士表示，大陸上周三對美國戰機在台北上空的飛行路線進行追蹤工作，以確保戰機「沒有不良意圖」。

消息人士也提到，美軍的這項行動存在風險，可能讓人誤解其意圖。他說：「類似的行動很容易使中國誤判美國的意圖，而且軍用飛機在人口稠密的城市上空飛行是非常不專業的……這可能會引發不必要的麻煩和衝突。」

新加坡《聯合早報》引述南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院研究員許瑞麟認為，美國飛機「不太可能錯誤飛越」台北上空。這架飛機是世界上最先進的偵察機之一，而且不可能裝置較差的導航系統，「工作人員不可能會犯這種的錯誤」，而台美軍方可能是在外界得知這消息後，試圖淡化事件，以避免在該地區引起更多麻煩。

《The Drive》報道已更新了美國太平洋空軍的更正訊息，標題提到「空軍先是證實，之後撤回聲明」。（網上圖片）

據早前報道，根據美國知名航空飛行器網媒《The Drive》指出，美國空軍太平洋司令部的相關發言官員承認一架美國空軍RC-135W鉚接型電戰機於10月21日稍晚時，進入台灣領空北部上空飛行。至上周五（23日），美國太平洋空軍（PACAF）向台灣中央社表示，上述報道為錯誤消息，當時沒有美方軍機在該區域出現。

更早前的10月21日，追蹤航行動態的Twitter「Golf9」和日本航空觀察帳號「東京雷達」（Tokyo Radar）同時披露了RC-135W在台北上空的航跡。台灣國防部當時回應稱，「經查詢10月21日並無美軍相關軍機飛越台灣本島上空，特此說明。」

（綜合報道）