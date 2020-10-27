軍隊體育不同命　八一隊終究不是「中央陸軍」

正在進行的2020-2021賽季中國男子職業籃球聯賽（CBA），因為剛剛實行新的薪酬制度與人員流動規則，讓不少球迷感覺比賽的精彩程度繼續上升，整個職業聯賽也變得更加有話題度。而近期讓球迷討論最多，也讓CBA「破圈」的事件，則是八一男籃正式退出CBA。

10月20日，中國解放軍中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心調整改革動員部署大會的舉行，標誌着解放軍專業體育力量調整改革正式拉開大幕。這次會議明確提出，八一系列將全部退出中國綜合性體育運動會和各項單項賽事——除了八一男女籃，還包括八一女排、八一乒乓球隊和八一遊泳隊等。

八一男籃在中國籃球歷史上書寫過諸多傳奇，曾被譽為「軍旗下的夢之隊」。但今後CBA賽場上不會再有八一隊的身影。（新華社）

就在同一天，中國籃球協會發布一則聲明，表示收到了解放軍中央軍委訓練管理部軍事體育訓練中心的來函。這封來函表示，八一男女籃今後不再參加CBA聯賽和WCBA聯賽。10月21日新疆男籃對陣北控男籃的比賽前，CBA官方還設置了向八一隊致敬的環節。

八一男籃配得上這份敬意。上世紀九十年代，CBA成立之初，八一隊曾是當之無愧的霸主，一度取得了六連冠的霸業。直到2002年，八一隊當時的頭號球星王治郅遠赴NBA，姚明率領的上海隊才打破了八一隊的「壟斷」地位。隨後的2003年和2007年，八一隊又先後兩次奪冠，成為CBA歷史上第一支「八冠王」球隊。

輝煌屬於昨日。事實上，八一隊退出CBA，在新賽季開始之前，幾乎已是公開的秘密，只是八一隊上下嚴守軍隊紀律，從球員、教練到球隊管理人員都不曾向外界透露一個字，全隊也以令人敬佩的職業精神堅持訓練。

但時代的車輪不可阻擋。八一隊與職業體育漸行漸遠，要從1995年CBA改制說起。當時，作為CBA的上級主管單位，中國籃球運動管理中心要求CBA各支參賽球隊，必須是獨立註冊法人。在這樣的背景下，寧波富邦集團注資1020萬，與八一隊成立了八一富邦男子籃球俱樂部，讓八一隊有了繼續參加CBA聯賽的資格。

2018-2019賽季中國男子籃球職業聯賽(CBA)賽場上，八一男籃在比賽結束後集體向球迷敬禮。（資料圖片）

但因為八一的軍隊屬性，球隊不僅無法簽約外援，就連招募國內球員加盟，在人事關係上也是障礙不斷。加上曾經那種從中國國內各大軍區（筆者注：如今已改革為「戰區」）進行人才「輸血」的模式已不存在，八一隊的衰落成為了不可避免的現實。

相比於連年墊底的成績，參賽資格才是更大的問題。2018年時，八一隊就結束了與富邦的合作，之所以還能參加過去兩個賽季的CBA，是因為八一隊要備戰2019年的世界軍人運動會，需要通過CBA來練兵。在這樣的情況下，八一隊才以「特邀球隊」的身份，打了兩年CBA。

不管是內部人員構成，還是外部聯賽環境，八一隊都已經與如今的CBA格格不入。上級部門做出決定退出退出職業聯賽的決定，至少給他們進退維谷的處境畫了一個句號。

其實放眼全球，軍隊體育在很多國家中都存在。俄羅斯《蘇維埃體育》今年2月曾盤點世界上最著名的5支有軍隊背景的足球隊，分別是羅馬尼亞布加勒斯特星俱樂部、波蘭萊吉亞俱樂部、厄瓜多爾基多民族足球俱樂部、塞爾維亞貝爾格萊德游擊隊和摩洛哥拉巴特俱樂部。此外，卡塔爾軍隊足球俱樂部、布達佩斯洪韋德足球俱樂部、伊朗尼洛耶扎米尼足球俱樂部也有軍方背景。

點擊大圖觀看八一隊在職業籃球賽場謝幕前的表現↓↓↓

+ 4 + 4 + 4

上述提及的球隊難免給人一種印象：軍隊體育大多存在與曾經的社會主義陣營國家，尤其是前蘇聯與東歐。其實，中國的近鄰韓國也有一支「國軍體育部隊」，又稱「尚武隊」，創立於1984年，隸屬於韓國國防部。尚武隊以參加世界軍運會為主要目標，涉及33項體育運動，包括足籃球等大眾項目和現代五項等小眾項目，同時擁有自己的贊助商。

值得一提的是，2019年7月，「國軍體育部隊」進行重組，將3支競技隊縮編為2支，涉及項目也減少至25個。曾有韓國媒體報道稱，不少韓國軍官退役前都願意到「國軍體育部隊」就職，因為在該部隊有更多機會接觸社會，還可以認識明星運動員，對愛好足籃球的軍官來說頗具吸引力。

新加坡勇士是新加坡足球超級聯賽的一支職業隊，前身是新加坡武裝部隊足球俱樂部，成立於1996年2月16日，並在2013年1月20日更為現名。該隊此前由新加坡國防部直接管轄，隨着新的贊助商在俱樂部的運作中尋求更多的發言權，新加坡國防部目前已經放棄對俱樂部的控制權，俱樂部已基本呈現出正常職業球隊的面貌。

而在軍隊體育改制的問題上，最典型的莫過於俄羅斯的莫斯科中央陸軍隊。曾是軍隊屬性的莫斯科中央陸軍隊成立於1923年，是蘇維埃紅軍的第一個中央體育組織，旗下從足籃排到冰球、滑雪等都有專業隊或職業隊。現在純屬於職業足球俱樂部的莫斯科中央陸軍足球俱樂部是1994年從俄軍中的「軍隊中央體育俱樂部」脱離而來。脱離的原因是當時的俄羅斯國防部無力全額承擔這支球隊的訓練和比賽資金，因此決定實行股份制，對球隊管理體制進行改革，隨後同是軍隊屬性的莫斯科中央陸軍籃球、冰球等俱樂部也都按照足球改制。

莫斯科中央陸軍隊。（資料圖片）

這裏需要插一句的是，上世界九十年代初蘇聯解體後，俄羅斯撤銷了蘇聯時期的國家體育運動委員會，改由俄羅斯奧委會承擔競技體育管理的全部職能，體育開始向市場化機制轉型。不過，當年的市場化改革並未收到成效，俄羅斯競技體育管理還一度陷入混亂。加上俄羅斯經濟發展遭遇困境，不少運動員和教練員各方面的待遇得不到保障，大量體育人員外流。

經過反思，俄羅斯在1999年恢復了國家體育運動委員會，重新將體育管理劃歸到政府體制內。經過摸索，俄羅斯逐漸形成了一套自己的體育發展模式，這套模式被國際輿論普遍認為有效平衡了「精英體育」與「大眾體育」的發展比例，將政府主導與市場化管理進行了有效結合，形成了良性發展的環境。

具體到莫斯科中央陸軍俱樂部，雖然從軍隊分離出來後很長一段時間，俄羅斯國防部依然保持控股，但在管理上則完全按照職業俱樂部進行運營。2004年，俄羅斯富商阿布拉莫維奇旗下的石油公司向中央陸軍足球俱樂部投資3,000萬英鎊（約合3,913萬美元），讓球隊一躍成為歐洲極具競爭力的球隊，於次年贏得歐洲聯盟杯冠軍，並常年出現在歐洲冠軍聯賽的賽場上。

莫斯科中央陸軍目前已完全是一家職業俱樂部，只是保留了「中央陸軍」的名字。（Reuters）

有趣的是，莫斯科中央陸軍籃球俱樂部能成為奪得歐洲籃球冠軍聯賽冠軍次數第二多的豪門球隊，在相當程度上得益於「行政因素」。現任俄羅斯總統普京在第一任期剛上任時，為了改善俄羅斯的國際形象，他命令那些因蘇聯解體而得利不菲的經濟寡頭們注資以籃球為代表的各個運動領域。在行政命令的干涉下，本來對籃球興趣寡淡的礦業大亨普羅霍洛夫（筆者注：此人後來一度成為NBA新澤西籃網隊的老闆，新澤西籃網隊即今天的布魯克林籃網隊）不得不加大投入，這才讓莫斯科中央陸軍籃球隊迎來了春天。

普京甚至在一些「細枝末節」的問題上都幫助過球隊。2003年，俄羅斯籃協出台新政，旨在限制聯賽中外援尤其是美籍外援的數目，中央陸軍隊內二號得分手的羅伯特•霍爾登很有可能因此被「清洗」。時任俱樂部CEO提出了讓霍爾登入籍俄羅斯，普京的批准讓這個在當時看起來有些不可思議的構想成為了現實。而這個決定甚至影響了整個俄羅斯體育——2007年的歐洲籃球錦標賽，正是憑藉霍爾登在決賽中投中絕殺球，俄羅斯男籃獲得了史上首次也是迄今唯一一次歐錦賽冠軍，這是歐洲籃球國家隊層面的最高榮譽。

需要指出的是，自上世紀90年代中期開始，俄羅斯的職業俱樂部逐步正規化，莫斯科中央陸軍俱樂部早在2012與俄羅斯國防部脱鈎，俄國防部撤出俱樂部的股份，但各個項目的運動隊仍保留了「莫斯科中央陸軍」的名字。

從這個意義上來說，「八一隊」這塊充滿了歷史分量的招牌沒能在解放軍改革中保留下來，顯得有些遺憾。

八一隊的軍隊屬性，決定了這支球隊的每一位球員和教練，首先是一位軍人，然後才是運動員和教練。如今八一隊退出CBA，那這些球員和教練如果想要加盟其他球隊，軍人的身份也會讓他們受到很大的限制。所以，這批球員與教練要繼續征戰職業賽場，首先要提交退伍報吿，申請轉業成功後才能有後續的可操作性。

因為疫情的影響，CBA公司和中國籃協在CBA新賽季中設立了兩個窗口期，讓各隊可以進行人員流動。只不過，想要離開的八一球員和教練們，能否在這兩個窗口期中完成身份上的改制，目前誰都無法給出定論。

其實八一隊內人才濟濟，教練組成員更是中國籃球的重量級人物，CBA各支俱樂部都在等着「超市搶購」。但解決八一隊的人員安置問題，可能需要CBA公司的所有20家股東俱樂部，坐下來商量出一個大家都能接受的方案，才能有後續的具體執行。所以不排除八一的球員和教練們本賽季都無法加盟其他球隊，進而錯過整個2020-21賽季的可能性。

不過，是金子總會發光，希望八一隊這些運動員和教練的光芒，不會被掩蓋太久，在中國的「後軍隊體育時代」繼續書寫自己的傳奇。