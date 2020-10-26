中國已對外締結59項引渡條約　「天網行動」6年間共引渡50人

據中國外交部條法司26日（周一）消息，截至目前，中國已對外締結59項引渡條約。其中自2012年以來，中國與包括比利時、塞浦路斯、希臘等歐盟國家在內的25國締結了引渡條約。

中新社報道指，日前閉幕的十三屆全國人大常委會第二十二次會議表決通過了關於批准《中華人民共和國和塞浦路斯共和國引渡條約》的決定、關於批准《中華人民共和國和比利時王國引渡條約》的決定。外交部條法司透露，截至目前中國已對外締結59項引渡條約。其中，中共十八大以來，與包括比利時、塞浦路斯、希臘等歐盟國家在內的25國締結了引渡條約。

外交部條法司稱，締結引渡條約有助於織密中國對外司法合作條約網絡，服務中國反腐敗國際追逃追贓工作，保護公民和企業合法權益，同時也有利於擴大和深化中國與外國在司法領域的合作，促進雙邊關係發展。

另據中央紀委國家監委網站26日消息，2014年至今年6月，各省區市監察機關、檢察機關、公安機關在「天網行動」中通過與國外境外執法機關合作，共依法引渡50人。中央追逃辦有關負責人表示，將積極運用引渡、遣返、異地追訴等法律手段追逃追贓，因國施策、分類出擊，對外逃腐敗分子一追到底，絕不讓其逍遙法外。