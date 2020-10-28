新疆喀什無症狀感染者大爆發因「病毒變異」？　內地專家說法不一

新疆喀什新冠肺炎本土疫情反彈，無症狀感染者激增至161宗，另有確診病例22宗。外界紛紛猜測，無症狀感染者比例的增加或與新冠病毒的變異有關。對此，內地醫學專家的意見不一。

外界猜測無症狀感染者比例的增加是否與新冠病毒的變異有關。（VCG）

傳染力增強但毒性減弱？

解放軍總醫院呼吸與危重症醫學部教授劉又寧認為，從大量無症狀感染者來看，喀什疫情中病例感染的毒株可能發生了變化，傳染力沒減弱，但致病力減弱了。新疆臨近的一些國家和地區也都出現了無症狀感染比例增高的情況，俄羅斯患者有40%以上是無症狀感染者，白俄羅斯更高，前一段的數據接近80%。因此劉又寧懷疑是「通過陸上口岸，將中亞的毒株帶進來」。

耶魯大學公共衛生學院副教授陳希也說，亞洲地區發現的一些新冠病毒已經與北美、南美發現的毒株存在差異，從病毒學角度看，病毒總是愈來愈適應人體，它為了大量傳播依附於人體，毒性會逐漸下降，也會愈來愈難被發現，「所以無症狀的比例也會增高，這種可能性是存在的。」

此外，「人民英雄」國家榮譽稱號獲得者、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長張伯禮周一（26日）走訪湖北武漢，探望新冠肺炎康復患者。張伯禮表示，國內疫情雖以多點散發為主，但需警惕新冠肺炎與流感的疊加風險，「病毒已發生變異，呈現傳染力增強但毒性減弱的趨勢，主要表現為無症狀感染者增多，會給防控帶來較大壓力。」但他沒有具體說明這種趨勢是否與喀什疫情符合。

10月26日，張伯禮院士到武漢市中醫醫院調研。他表示，病毒已發生變異，呈現傳染力增強但毒性減弱的趨勢。

出現大量無症狀感染者或因病人處於感染早期

另一邊，北京大學第一醫院呼吸和危重症醫學科主任王廣發認為，由病毒突然變異引發大量無症狀感染者的可能性比較低。上海市公共衛生臨床中心黨委書記盧洪洲在接受傳媒採訪時也指出，當下並沒有足夠科學證據表明新冠的病毒致病性減弱，出現大量無症狀感染者更可能是因為早發現，病人處於感染早期的原因。

同意這一觀點的還有德國華裔病毒學家、埃森大學醫學院病毒研究所教授陸蒙吉。他認為，目前尚不能判斷此次喀什疫情多為無症狀感染者是病毒變異的結果。他解釋說，新冠病毒的傳播力和它感染上呼吸道的能力有關，但致病性卻和感染下呼吸道有關，但病毒在感染下呼吸道之前，首先需要進入上呼吸道。

陸蒙吉表示，病毒在進化過程中之所以會客觀上產生傳播力增強的效果，是因為它愈來愈少地進入下呼吸道，而停留在上呼吸道拼命複製，人們在呼吸中將病毒傳播給更多的人，所以在傳播力增強的同時，其致病性從結果來看似乎愈來愈弱。

他還指出，必須等到疫情徹底結束後進行分子水平的分析，現有的證據在科學上還不足以證明這點。此外，即使中亞與俄羅斯毒株的臨床表現以無症狀居多，也不能說該毒株的毒性低。

全球感染趨勢：輕症患者比例增加

至於喀什疫情為何多為無症狀感染者，陸蒙吉解釋稱，患者集中在工廠，感染的群體應以青壯年居多，這與目前全球的感染趨勢類似，也就是輕症患者的比例增加。他認為可能與已經採取的公共衛生措施有關。比如工廠上班時都戴了口罩，即便不能阻止病毒的傳播，也在很大程度上把初始感染的病毒載量降低，而及時的檢測又將這些初始的感染者很快篩選出來，所以無症或輕症的比例增加。

據悉，此次新疆喀什疫情感染者都與疏附縣站敏鄉三村工廠有較大關聯。根據內媒介紹，站敏鄉三村工廠（疏附縣舒暢服裝有限公司）是當地為了脫貧幫助當地人口就近就業所建立的一家製衣廠，以製作校服為主。該廠有287名女工，佔地500平方米，意味人均工作面積不到2平方米。

圖輯｜因應喀什疫情 新疆多地開展核酸檢測：

無症狀感染者也可能成為超級傳播者

既然已經做到「應檢盡檢」，為何仍會突然暴增上百個案例？陸蒙吉分析說，如果存在超級傳播者，每兩周一次的檢測頻率不夠，在這期間，超級傳播者可能已經傳播了很多人。但由於目前具體的流行病調查結果和數據還沒有公開，還難做出判斷。不過，從理論上講，無症狀感染者雖然病毒載量低，但並不意味傳播力差。他強調，「無症狀感染者也可能成為超級傳播者。」

（中國新聞周刊/環球時報/今晚報）