蓬佩奧訪印籲合作應對中國威脅　中國駐印使館：暴露意識形態偏見

美國國務卿蓬佩奧周一（26日）抵達印度展開訪問，他在與印度外長和防長會談後表示，美印兩國必須合作應對中國對安全和自由構成的威脅，「中國共產黨不是民主、法治、透明度的朋友，也不是航行自由的朋友」。 對此，中國駐印大使館周二（27日）發出聲明表示，蓬佩奧等人重複謊言，對中國進行攻擊指責，違背了國際關係準則和外交基本原則，挑撥中國同地區國家關係，再次暴露了其冷戰思維和意識形態偏見。中方對此表示堅決反對。

使館表示，眾所周知，中國始終不渝走和平發展道路，一貫在相互尊重的基礎上與各國發展睦鄰友好合作關係。中國始終堅持多邊主義，致力於維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序。中國堅決反對搞單邊主義和霸凌行徑。美不斷渲染所謂「中國威脅論」，實質就是為維護其全球霸權地位、遏制中國發展尋找藉口。

使館指出，中國共產黨在中國的領導地位是歷史和人民的選擇。根據國際權威機構調查報告，中國共產黨領導的中國政府在民眾中的滿意度和信任度超過90%。任何人對中國共產黨受到中國人民擁護和支持的現實視而不見或肆意抹黑，都是站在了中國人民的對立面。

批美「印太戰略」是封閉小圈子

使館強調，美國提出的「印太戰略」，推行的是集團對抗和地緣博弈，維護的是美國的主導地位，搞的是封閉、排他的意識形態「小圈子」。當今世界面臨的困難和挑戰需要各國同舟共濟、攜手應對。和平發展、合作共贏才是人間正道。

使館還表示，中印邊界問題是中印兩國之間的事。雙方一直通過外交和軍事渠道，就邊境地區脫離接觸、局勢降溫保持溝通。中印有智慧、有能力妥處彼此分歧，不需要第三方介入。

中國外交部發言人汪文斌27日也表示，蓬佩奧對中方的攻擊指責，不過是老調重彈，毫無事實依據，敦促蓬佩奧摒棄冷戰零和思維和意識形態的偏見，停止炒作中國威脅，停止挑撥中國與地區國家的關係，停止破壞地區和平穩定的錯誤行徑。

（綜合報道）