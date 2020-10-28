訂單增加工廠爭工人　內地藍領月薪逾萬高過大學生

據內媒報道，隨著中國第3季度消費回暖和「雙11」刺激，不少工廠訂單明顯回暖，製造業出現爭搶藍領工人的情況，不少藍領工人月薪過萬（人民幣，下同），大幅超過了本科生等群體的平均月薪。

《21世紀經濟報道》周三（28日）報道稱，負責為長三角企業引進人才的知貓科技總裁姜鵬對於當前的製造業「缺工」頗有感慨。他透露，進入9月，藍領崗位需求開始暴增，比去年同期大幅增長60%。

隨著中國第3季度消費回暖和「雙11」刺激，不少工廠訂單明顯回暖，製造業出現爭搶藍領工人的情況。（新華社）

姜鵬說：「現在甚至開始出現人才倒掛的現象，根據我們招聘的平均數據，本科生月薪4000元以下、大專4500元、職高5000-6000元，而不少藍領崗位月薪卻過萬。」

一名專注招聘藍領的人力資源公司負責人周峰也稱，「所有工廠都缺人」，近日為江蘇一間電子廠招聘月薪8000元的普通工人，工人剛到現場，就被隔壁的電子廠以月薪1萬元搶走。

國家人力資源和社會保障部中國就業培訓技術指導中心24日發布的2020年第三季度全國「最缺工」的100個職業排行榜顯示，第3季度中國製造業復甦明顯，人才需求旺盛。新進排行的28個職業中，有19個與製造業直接相關，佔比67.9%；短缺程度加大的15個職業中，有5個職業與製造業直接相關，佔比30%。

中國就業研究所所長曾湘泉則指出，目前藍領就業恢復的情況要好於大學生，但就業質素和結構性的問題仍然存在，一些群體收入下降比較明顯，一些接觸性的行業還沒有完全從疫情衝擊中走出來。

（21世紀經濟報道）