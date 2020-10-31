習近平《求是》刊文：構建完整的內需體系　提升科技創新能力

《新華社》報道，11月1日出版的第21期《求是》雜誌將發表中共總書記習近平的文章《國家中長期經濟社會發展戰略若干重大問題》。 習近平在文章中指出，中共要堅定實施擴大內需戰略，構建完整的內需體系。他還強調，要調整優化科技投入和產出結構，提升科技創新能力，走出一條符合中國國情的科技研發道路。

10月29日晚，新疆喀什一個屋苑正在進行第二輪核酸檢測。（VCG）

文章稱，中國疫情防控形勢已經越過拐點，但疫情全球大流行仍處在上升期，外部形勢非常嚴峻，決不能讓疫情捲土重來。同時要有長遠性的思考，完善戰略布局，做到化危為機，實現高質量發展。

第一是堅定實施擴大內需戰略。習近平稱，構建完整的內需體系，關係中國長遠發展和長治久安。實施擴大內需戰略，是當前應對疫情衝擊的需要，是保持中國經濟長期持續健康發展的需要，也是滿足人民日益增長的美好生活的需要。

習近平強調，大國經濟的優勢就是內部可循環。中國有14億人口，人均國內生產總值已經突破1萬美元，是全球最大最有潛力的消費市場。「擴大內需和擴大開放並不矛盾。國內循環越順暢，越能形成對全球資源要素的引力場，越有利於構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，越有利於形成參與國際競爭和合作新優勢。」

如何在疫情之下重新恢復消費、促進內需，是內地復工之後的個重要問題。（Reuters）

第二是要優化和穩定產業鏈、供應鏈。為保障中國產業安全和國家安全，要打造自主可控、安全可靠的產業鏈、供應鏈，力爭重要產品和供應渠道都至少有一個替代來源，形成必要的產業備份系統。「我們不應該也不可能再簡單重複過去的模式，而應該努力重塑新的產業鏈，全面加大科技創新和進口替代力度，這是深化供給側結構性改革的重點，也是實現高質量發展的關鍵。」

習近平提到，在這次抗擊新冠肺炎疫情過程中，國有企業發揮了重要作用，在促進產業循環中也起到了關鍵作用。國有企業是中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，是黨執政興國的重要支柱和依靠力量，必須做強做優做大。同時國有企業也要改革優化，但絕對不能否定、絕對不能削弱。

第三是要完善城市化戰略。習近平表示，要更好推進以人為核心的城鎮化，使城市更健康、更安全、更宜居，成為人民群眾高品質生活的空間。此外，城市發展不能只考慮規模經濟效益，必須把生態和安全放在更加突出的位置。也要因地制宜推進城市空間布局形態多元化。

第四是要調整優化科技投入和產出結構。習近平強調，中國要優化科技資源布局，提升科技創新能力，走出一條符合國情的科技研發道路。要更加重視遺傳學、基因學、病毒學、流行病學、免疫學等生命科學的基礎研究，加快相關藥物疫苗的研發和技術創新，高度重視信息和大數據技術在這些領域的應用。

第五是要實現人與自然和諧共生。習近平稱，疫情防控後更加深切地認識到，生態文明建設是關係中華民族永續發展的千年大計，必須站在人與自然和諧共生的高度來謀劃經濟社會發展。要增強全民族生態環保意識，鼓勵綠色生產和消費，推動形成健康文明生產生活方式。

第六是要加強公共衛生體系建設。習近平指出，但這次疫情防控也反映出中國公共衛生領域還存在明顯短板，需要加快補上。要加強公共衛生機構、醫院感染病科、生物實驗室等的規劃建設，做好敏感醫療和實驗數據管理。在傳染病疫情上，要把增強早期監測預警能力作為健全公共衛生體系的重中之重，完善公共衛生應急管理體系。

據介紹，文章的內容來自習近平今年4月10日在中央財經委員會第七次會議上的講話。

（新華社）